ФГВФО продал кредиты экс-Сбербанка с двумя СЭС в залоге, выручив наибольшую сумму за полтора года

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил продажу права требования по кредитным договорам с МР Банком (бывшим Сбербанком), в обеспечение по которым оформлены две электростанции на солнечных батареях на юге Украины с сопутствующим производственным оборудованием.

Как говорится в сообщении фонда, за соответствующий лот GL18N024611, проданный на аукционе 14 сентября, победитель аукциона уже перечислил всю сумму. Договор купли-продажи активов подписан.

Победителем торгов стало ООО "Аванте Финанс", а цена продажи составила 683 миллиона гривен. На сегодняшний день это самая большая сумма за последние почти полтора года, когда после полномасштабного вторжения России ФГВ возобновил свои аукционы.

Это была девятая попытка продать актив. Осуществлена она была по "голландской" модели, когда участники сперва свои предложения, пока снижение не остановит один из участников, после чего ставки снова могут расти.

Впрочем, общая задолженность по кредитам и соответственно стартовая цена лота на последнем аукционе составила 3,415 миллиарда гривен. Напомним, что впервые лот попытались продать по "английской" модели еще в апреле, но до сих пор торги проходили безуспешно.

В обеспечение по кредитам МР Банка передана одна солнечная электростанция общей площадью 567,8 квадратных метра в Килие Одесской области и еще одна общей площадью 529,3 квадратных метра на территории бывшего Таборовского сельсовета в Вознесенском районе Николаевской области.

Напомним, что сумма, вырученная за этот лот, больше, чем 620 миллионов гривен, за которые недавно птицеплемзаводу "Коробовский" (Черкасская область) был продан торгово-развлекательный центр "Магеллан" в Киеве.

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