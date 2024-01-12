Ресторан "Щекавица" с 18-й попытки удалось продать за 16 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18-й попытки продал здание некогда культового ресторана "Щекавица", расположенного на киевском Подоле, за 16 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

"На сегодняшний день покупатель, победитель последнего аукциона, перечислил всю сумму – более 16 млн грн – за лот. Соответствующий договор купли-продажи заключен, полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Сич", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов", - отмечают в ФГВФЛ.

Там напоминают, что последний, успешный, аукцион по продаже "Щекавицы" прошел 27 декабря 2023 года. Это была 18 попытка реализовать активы.

Предыдущие торги также завершились успешно, однако победитель не рассчитался за лот. Результаты продажи были отменены, а аукцион признан несостоявшимся. В результате с участника аукциона был взыскан гарантийный взнос, а активы перевыставлены на новый круг торгов.

"Показательно, что цена продажи по итогам последнего аукциона почти на 500 тысяч гривен превысила предыдущую победную ставку", - подчеркнули в ФГВФО.

В аукционе 27 декабря, который проходил по английской модели, участие приняли двое участников. При том, что стартовая цена лота составляла 15,2 млн грн, победной стала ставка более чем в 16 млн грн.

Напомним, впервые актив был выставлен на продажу 1 марта 2023 года. Одним лотом продавались: здание ресторана "Щекавица" на киевском Подоле; почти 3,5 тысяч основных средств; торговая марка (знаки для товаров и услуг) Schekavica.

Ресторан "Щекавица", общей площадью почти 885 кв.м, имеет более 10 залов, стилизованных в атмосфере украинского села. Он расположен на улице Константиновской, 46-52, на углу Юрковской. Место расположения здания делают его привлекательным вариантом для инвестора, заинтересованного вести ресторанный бизнес.

Среди основных средств, выставленных на торги в составе лота, в частности:

ресторанная посуда;

мебель;

профессиональное кухонное оборудование.

Впервые ресторан был выставлен на продажу еще 1 марта: тогда за заведение просили вчетверо больше – 60,8 миллиона гривен.

Сам банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии ФГО объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки. Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, но в начале октября 2022 года НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.