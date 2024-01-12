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Ресторан "Щекавица" с 18-й попытки удалось продать за 16 миллионов
Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 18-й попытки продал здание некогда культового ресторана "Щекавица", расположенного на киевском Подоле, за 16 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
"На сегодняшний день покупатель, победитель последнего аукциона, перечислил всю сумму – более 16 млн грн – за лот. Соответствующий договор купли-продажи заключен, полученные средства будут направлены на удовлетворение требований кредиторов АО "Банк Сич", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов", - отмечают в ФГВФЛ.
Там напоминают, что последний, успешный, аукцион по продаже "Щекавицы" прошел 27 декабря 2023 года. Это была 18 попытка реализовать активы.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Предыдущие торги также завершились успешно, однако победитель не рассчитался за лот. Результаты продажи были отменены, а аукцион признан несостоявшимся. В результате с участника аукциона был взыскан гарантийный взнос, а активы перевыставлены на новый круг торгов.
"Показательно, что цена продажи по итогам последнего аукциона почти на 500 тысяч гривен превысила предыдущую победную ставку", - подчеркнули в ФГВФО.
В аукционе 27 декабря, который проходил по английской модели, участие приняли двое участников. При том, что стартовая цена лота составляла 15,2 млн грн, победной стала ставка более чем в 16 млн грн.
Напомним, впервые актив был выставлен на продажу 1 марта 2023 года. Одним лотом продавались: здание ресторана "Щекавица" на киевском Подоле; почти 3,5 тысяч основных средств; торговая марка (знаки для товаров и услуг) Schekavica.
Ресторан "Щекавица", общей площадью почти 885 кв.м, имеет более 10 залов, стилизованных в атмосфере украинского села. Он расположен на улице Константиновской, 46-52, на углу Юрковской. Место расположения здания делают его привлекательным вариантом для инвестора, заинтересованного вести ресторанный бизнес.
Среди основных средств, выставленных на торги в составе лота, в частности:
- ресторанная посуда;
- мебель;
- профессиональное кухонное оборудование.
Впервые ресторан был выставлен на продажу еще 1 марта: тогда за заведение просили вчетверо больше – 60,8 миллиона гривен.
Сам банк "Сич" был признан неплатежеспособным в августе 2022 года. Впоследствии ФГО объявил конкурс по поиску инвестора для вывода банка с рынка и даже неоднократно продлевал его сроки. Сообщалось о заинтересованности по крайней мере пяти инвесторов, но в начале октября 2022 года НБУ все же решил финучреждение ликвидировать, поскольку ни один потенциальный инвестор так заявку и не оформил.