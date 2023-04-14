ПриватБанк отбился в Верховном суде от требований связанного с экс-владельцами лица на 25 миллионов гривен

Верховный суд 12 апреля удовлетворил кассационную жалобу ПриватБанка и отменил решения судов низших инстанций о взыскании с госбанка средств в пользу связанного с бывшими владельцами ПриватБанка лица.

Как отмечают в банке, это дело рассматривалось судами с 2017 года, его предметом было обжалование списания средств со счета этого лица в декабре 2016 года при применении процедуры bail-in во время национализации ПриватБанка.

Истец считал это безосновательным, требуя возместить ему ущерб в размере 11,7 миллиона гривен, 368,6 тысячи долларов (в общей сложности сейчас это около 25,2 миллиона гривен), а также 2,14 миллиона гривен морального ущерба, причиненных ему из-за нарушения, по его мнению, ПриватБанком своих обязательств.

Однако Верховный суд согласился с аргументами ПриватБанка о том, что истец не опровергал факт своей связанности с ПриватБанком, а списание денег со счетов истца было осуществлено при наличии для этого соответствующего правового основания, коим является договор о приобретении акций, заключенный уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов от имени истца как его представителем во исполнение требований закона.

Решение Жовтневого районного суда Днепропетровска от 9 ноября 2021 года и постановление Днепровского апелляционного суда от 30 марта 2022 года, принятые в пользу истца (но лишь в части прямого ущерба, без возмещения морального ущерба), соответственно, было отменено и было принято новое решение.

В ПриватБанке напоминают, что в 2016 году, когда его спасение обошлось государству в общей сложности 155 миллиардов гривен, именно благодаря операции bail-in уставный капитал финучреждения удалось увеличить почти на 29,4 миллиарда гривен.

"Однако, несмотря на безоговорочную законность этой процедуры, некоторые связанные с бывшими владельцами и топ-менеджментом банка лица уже годами штурмуют украинские суды в надежде отобрать у ПриватБанка, а значит, у государства миллиарды гривен", - сетуют в государственном ныне банке.

Там отмечают, что на рассмотрении Верховного суда находится еще два подобных дела, в которых Днепровский апелляционный суд также принял решения о взыскании с банка средств.

Это, в частности, дело по иску экс-супруги одного из бывших бенефициаров ПриватБанка Елены Боголюбовой, в пользу которой 27 июля 2022 года было взыскано более 669 миллионов гривен, и дело, в котором с банка взыскано в пользу лица, связанного с экс-владельцами финучреждения, более 24 миллионов гривен.

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