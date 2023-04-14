ПриватБанк відбився у Верховному суді від вимог пов'язаної з ексвласниками особи на 25 мільйонів гривень

Верховний суд 12 квітня задовольнив касаційну скаргу ПриватБанку та скасував рішення судів нижчих інстанцій про стягнення з держбанку коштів на користь пов'язаної з колишніми власниками ПриватБанку особи.

Як зазначають у банку, ця справа розглядалася судами з 2017 року, її предметом було оскарження списання коштів з рахунку цієї особи в грудні 2016 року при застосуванні процедури bail-in під час націоналізації ПриватБанку.

Позивач вважав це безпідставним, вимагаючи відшкодувати йому збитки у розмірі 11,7 мільйона гривень 368,6 тисячі доларів (загалом зараз це близько 25,2 мільйона гривень), а також 2,14 мільйона гривень моральної шкоди, завдані йому через порушення, на його думку, ПриватБанком своїх зобов'язань.

Однак Верховний суд погодився з аргументами ПриватБанку про те, що позивач не спростовував факт своєї пов'язаності з ПриватБанком, а списання грошей з рахунків позивача було здійснено за наявності для цього відповідної правової підстави, якою є договір про придбання акцій, укладений уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів від імені позивача як його представником на виконання вимог закону.

Рішення Жовтневого районного суду Дніпропетровська від 9 листопада 2021 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 30 березня 2022 року, ухвалені на користь позивача (але лише в частині прямих збитків, без відшкодування моральної шкоди), відповідно, було скасовано і ухвалено нове рішення.

В ПриватБанку нагадують, що в 2016 році, коли його порятунок коштував державі загалом 155 мільярдів гривень, саме завдяки операції bail-in статутний капітал фінустанови вдалося збільшити майже на 29,4 мільярда гривень.

"Однак, незважаючи на беззаперечну законність цієї процедури, деякі повʼязані з колишніми власниками та топ-менеджментом банку особи вже роками штурмують українські суди в надії відібрати у ПриватБанку, а відтак у держави мільярди гривень", - нарікають в державному нині банку.

Там зазначають, наразі на розгляді Верховного суду перебуває ще дві подібні справи, в яких Дніпровський апеляційний суд також ухвалив рішення про стягнення з банку коштів.

Це, зокрема, справа за позовом екс-дружини одного із колишніх бенефіціарів ПриватБанку Олени Боголюбової, на користь якої 27 липня 2022 року було стягнуто понад 669 мільйонів гривень, та справа, у якій стягнуто з банку на користь особи, пов'язаної з ексвласниками фінустанови, понад 24 мільйона гривень.

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