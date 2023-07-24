В Одессу прибудет миссия ЮНЕСКО для оценки ущерба от ударов РФ

Миссия ЮНЕСКО прибудет в Одессу в ближайшие дни. Она проведет предварительную оценку повреждений объектов культурного наследия в результате российских ударов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.

В ЮНЕСКО подчеркнули, что умышленное нанесение ударов по культурным объектам и их уничтожение и повреждение можно приравнять к военному преступлению.

В то же время, как отмечается, Россия до сих пор имеет членство в ЮНЕСКО.

"Ожидаем активных действий по сохранению и восстановлению нашего культурного наследия и призываем исключить Россию из состава стран-участниц Организации", - отметили в министерстве.

Напомним, в январе международная организация ЮНЕСКО удовлетворила заявку Украины и внесла исторический центр Одессы в Список всемирного наследия.

Обстрелы Одесской области: что известно

После выхода России из "зернового соглашения" оккупанты активизировали обстрелы Одесской области. Фактически сразу после объявления о приостановлении участия российский ракетный удар вывел из строя значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта "Черноморск".

Впоследствии Одесская область подверглась еще нескольким атакам подряд. 23 июля россияне ударили по объектам всемирного наследия в Одессе, в частности, разрушения претерпел Спасо-Преображенский собор.