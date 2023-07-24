- Категорія
- Суспільство
- Дата публікації
-
В Одесу прибуде місія ЮНЕСКО для оцінки збитків від ударів РФ
Місія ЮНЕСКО прибуде до Одеси найближчими днями. Вона проведе попередню оцінку пошкоджень об’єктів культурної спадщини внаслідок російських ударів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.
В ЮНЕСКО наголосили, що умисне завдання ударів по культурних об'єктах та їхнє знищення і пошкодження можна прирівняти до воєнного злочину.
Водночас, як зазначається, Росія досі має членство в ЮНЕСКО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Очікуємо активних дій задля збереження та відновлення нашого культурного спадку та закликаємо виключити Росію зі складу країн-учасниць Організації", - зазначили у міністерстві.
Нагадаємо, у січні міжнародна організація ЮНЕСКО задовольнила заявку України та внесла історичний центр Одеси до Списку всесвітньої спадщини.
Обстріли Одеської області: що відомо
Після виходу Росії з "зернової угоди", окупанти активізували обстріли Одеської області. Фактично відразу після оголошення про призупинення участі російський ракетний удар вивів з роботи значну частину зернової експортної інфраструктури порту "Чорноморськ".
Згодом Одеська область зазнала ще декількох атак поспіль. 23 липня росіяни вдарили по об'єктах всесвітньої спадщини у Одесі, зокрема, руйнувань зазнав Спасо-Преображенський собор.