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В Украине с декабря отменяют лицензирование экспорта отдельных видов агропродукции
С 1 декабря 2024 года Кабинет министров отменил лицензирование экспорта отдельных видов аграрной продукции, в частности, зерновых, бобовых, масличных культур и масла. Это решение было принято на заседании правительства 29 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.
Целью правительства является уменьшение объема разрешительной документации и внедрение цифровизации всех разрешительных процедур для бизнеса.
"Чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, мы отменяем лицензирование экспорта соответствующих сельскохозяйственных товаров, которое ранее ввели для возврата валютной выручки", — пояснил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.
По его словам, отмена режима лицензирования аграрной продукции необходима для недопущения недоразумений при таможенном оформлении экспорта.
Отмечается, что лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.
Предусматривающий режим экспортного обеспечения
- экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость;
- установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной;
- электронный обмен информации между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для отслеживания и контроля соблюдения экспортерами требований законодательства;
- особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных
Delo.ua писало, как меньший урожай зерновых повлияет на аграрный экспорт.