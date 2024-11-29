В Украине с декабря отменяют лицензирование экспорта отдельных видов агропродукции

С 1 декабря 2024 года Кабинет министров отменил лицензирование экспорта отдельных видов аграрной продукции, в частности, зерновых, бобовых, масличных культур и масла. Это решение было принято на заседании правительства 29 ноября 2024 года, сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Целью правительства является уменьшение объема разрешительной документации и внедрение цифровизации всех разрешительных процедур для бизнеса.

"Чтобы предотвратить двойной контроль со стороны государства, мы отменяем лицензирование экспорта соответствующих сельскохозяйственных товаров, которое ранее ввели для возврата валютной выручки", — пояснил замминистра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка.

По его словам, отмена режима лицензирования аграрной продукции необходима для недопущения недоразумений при таможенном оформлении экспорта.

Отмечается, что лицензирование экспорта пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса в Болгарию, Румынию, Словакию, Венгрию и Польшу остается без изменений.

Предусматривающий режим экспортного обеспечения

экспорт товаров исключительно зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость;

установление минимальных экспортных цен на товары, по которым действует режим экспортного обеспечения. Разница между фактурной и таможенной стоимостью товаров не должна быть отрицательной;

электронный обмен информации между Национальным банком, Государственной налоговой службой и Гостаможслужбой для отслеживания и контроля соблюдения экспортерами требований законодательства;

особенности составления налоговой накладной и ее регистрации в Едином реестре налоговых накладных

Delo.ua писало, как меньший урожай зерновых повлияет на аграрный экспорт.