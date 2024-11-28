Украина превысила установленный лимит экспорта кукурузы в ЕС – аналитики

По расчетам аналитиков, Украина уже превысила лимит экспорта кукурузы в ЕС. Об этом сообщает провайдер глобальной аналитической информации по финансовым и сырьевым рынкам Barva Invest.

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Данные Еврокомиссии, на которые ориентируется ЕС, еще не обновились.

"Поэтому скоро должны появиться заголовки "ЕС запретит импорт кукурузы из Украины", — прогнозируют в компании.

Хотя у ЕС действительно есть возможность применить инструмент "аварийного тормоза", созданный для таких ситуаций, на практике это, вероятно, ограничится сниженным экспортным лимитом на 2025 год и сохранением нулевой тарифной ставки, отмечают аналитики.

Создается впечатление, что ЕС сознательно сделал условия применения аварийного тормоза и других механизмов максимально нечеткими, чтобы избежать давления со стороны местных антиукраинских лоббистов.

Впрочем, риск негативных последствий для Украины остается.

Сколько кукурузы уже экспортировано

По информации Министерства аграрной политики и продовольствия, по состоянию на 27 ноября Украина экспортировала 6,8 млн т кукурузы в 2024/25 МГ.

Ранее сообщалось, что прошлогодний урожай принес украинским агрокомпаниям втрое большую прибыль от ожидаемого. Больше всего аграрии заработали на продаже кукурузы.