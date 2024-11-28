Україна перевищила встановлений ліміт експорту кукурудзи до ЄС – аналітики

За розрахунками аналітиків, Україна вже перевищила граничну межу експорту кукурудзи до ЄС. Про це інформує провайдер глобальної аналітичної інформації з фінансових та сировинних ринків Barva Invest.

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Дані Єврокомісії, на які орієнтується ЄС, ще не оновились.

"Тож скоро мають зарясніти заголовки "ЄС заборонить імпорт кукурудзи з України", – прогнозують у компанії.

Хоча ЄС дійсно має можливість застосувати інструмент "аварійного гальма", створений для таких ситуацій, на практиці це, ймовірно, обмежиться зниженим експортним лімітом на 2025 рік і збереженням нульової тарифної ставки, зазначають аналітики.

Складається враження, що ЄС свідомо зробив умови застосування аварійного гальма та інших механізмів максимально нечіткими, аби уникнути тиску з боку місцевих антиукраїнських лобістів. Втім, ризик негативних наслідків для України все ж залишається.

Скільки кукурудзи експортовано

За інформацією Міністерства аграрної політика та продовольства, станом на 27 листопада Україна експортувала 6,8 млн т кукурудзи у 2024/25 МР.

Раніше повідомлялось, що минулорічний врожай приніс українським агрокомпаніям утричі більший прибуток від очікуваного. Найбільше аграрії заробили на продажі кукурудзи.