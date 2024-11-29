В Україні з грудня скасовують ліцензування експорту окремих видів агропродукції

З 1 грудня 2024 року Кабінет міністрів скасував ліцензування експорту окремих видів аграрної продукції, зокрема зернових, бобових, олійних культур та олії. Це рішення було ухвалено на засіданні уряду 29 листопада 2024 року, інформує пресслужба Мінекономіки.

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Уряд має на меті зменшити обсяг дозвільної документації та впровадити цифровізацію всіх дозвільних процедур для бізнесу.

"Щоб запобігти подвійному контролю з боку держави ми скасовуємо ліцензування експорту відповідних сільськогосподарських товарів, яке раніше запровадили для повернення валютної виручки", — пояснив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

За його словами, скасування режиму ліцензування аграрної продукції необхідно для недопущення непорозумінь під час митного оформлення експорту.

Наголошується, що ліцензування експорту пшениці, кукурудзи, насіння соняшнику та ріпаку до Болгарії, Румунії, Словаччини, Угорщини та Польщі залишається без змін.

Що передбачає режим експортного забезпечення

експорт товарів виключно зареєстрованими платниками податку на додану вартість;

встановлення мінімальних експортних цін на товари, щодо яких діє режим експортного забезпечення. Різниця між фактурною та митною вартістю товарів не має бути від'ємною;

електронний обмін інформації між Національним банком, Державною податковою службою та Держмитслужбою для відстеження та контролю дотримання експортерами вимог законодавства;

особливості складання податкової накладної та її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Delo.ua писало, як менший врожай зернових вплине на аграрний експорт.