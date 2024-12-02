В Україні змінили процедуру видачі сертифікатів на перевезення харчових продуктів

В Міністерстві аграрної політики та продовольства України затвердили порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами.

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Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зазначається, що відомство затвердило порядок видачі міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення, для вантажів з харчовими продуктами.

Порядком визначено:

процедуру подання заяви оператором ринку для отримання міжнародних сертифікатів та інших документів, які вимагаються законодавством країни призначення (далі – міжнародні сертифікати), до територіального органу Держпродспоживслужби або особи, уповноваженої на їх видачу;

перелік необхідних документів для видачі міжнародних сертифікатів;

підстави для видачі або відмови у видачі міжнародних сертифікатів;

процедуру видачі передекспортного міжнародного сертифіката, який видається за зверненням оператора ринку у випадках, якщо на дату відправлення з потужності походження не визначена країна призначення та/або невідомий кінцевий транспортний засіб;

процедуру заміни (переоформлення) міжнародних сертифікатів.

У МінАПК звертають увагу, що окрім того, порядком затверджено 15 форм міжнародних сертифікатів для експорту з України харчових продуктів тваринного/нетваринного походження, які видаються за заявою оператора ринку у випадках, якщо відсутня форма міжнародного сертифіката, узгоджена Держпродспоживслужбою та компетентним органом країни призначення, або країною призначення не встановлено форму міжнародного сертифіката.

Повідомляється, що новий порядок набирає чинності 11 січня 2025 року.

Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року Кабінет міністрів скасував ліцензування експорту окремих видів аграрної продукції, зокрема зернових, бобових, олійних культур та олії.