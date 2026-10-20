Погроми на понад €1 млрд: у Франції розграбували бутики Louis Vuitton, Hermès та ще 3 000 крамниць

Францію на вихідних охопила хвиля заворушень і пограбувань, яка почалася після акцій протесту проти недофінансування шкіл та зростання вартості життя. Мародери атакували бутики провідних світових брендів, спортивні мережі та невеликі крамниці.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані The Financial Times.

У Парижі на Вандомській площі шестеро людей у масках використовували дорожнє огородження як таран проти вітрин бутика Louis Vuitton. Завдяки спеціальному захисному склу нападники не змогли потрапити всередину. Водночас у Марселі магазини Louis Vuitton та Hermès зазнали пограбування.

У столиці Франції на вулиці Руаяль мародери розбили вітрини крамниці Ralph Lauren і розграбували бутик Kenzo, тоді як розташований навпроти Dior встиг опустити захисні ролети.

Нападів також зазнали бутик Burberry та ювелірний салон Graff на Вандомській площі, а біля флагманського магазину Dior на Авеню Монтень приватні охоронці створили захисний периметр.

Крім люксового сегмента, розгрому зазнали філії мережі спортивного одягу JD Sports, близько 20 косметичних магазинів Sephora по всій країні, магазин Apple у Ліллі, а також салон Tesla та відділення банку Société Générale у центрі Парижа.

Збитки та протидія перепродажу награбованого

За попередніми оцінками міністра торгівлі Сержа Папена, по всій країні від погромів постраждали щонайменше 3 000 підприємств. Уряд пообіцяв надати екстрену фінансову підтримку бізнесу та допомогу в збереженні зайнятості.

Агентство Morningstar прогнозує, що загальна сума страхових збитків сягне від 1 до 1,2 мільярда євро, що значно перевищує збитки від заворушень 2023 року (730 мільйонів євро).

Французька влада терміново вживає заходів для блокування збуту викрадених речей онлайн. Урядовці зустрілися з представниками платформ перепродажу Vinted, Amazon, eBay, Meta та TikTok, щоб скоординувати видалення підозрілих пропозицій та виявлення недобросовісних продавців. Ідентифікувати викрадені люксові товари допомагають індивідуальні серійні номери та вмонтовані мікрочипи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що відомий маркетплейс блокує оголошення з викраденими товарами. Європейська платформа Vinted почала видаляти підозрілі оголошення та посилила перевірки після повідомлень про продаж речей, які могли бути вкрадені під час заворушень у Франції.