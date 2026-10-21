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В Милане закрываются люксовые бутики: правительство вводит войска из-за беспорядков

Chanel
Роскошные магазины закрываются, а власти усиливают безопасность. / Depositphotos

Правительство Италии намерено направить 500 военнослужащих для защиты Милана после двухдневных беспорядков. Во время акций протеста демонстранты устроили столкновение с полицией, ограбили магазины и повредили имущество.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Ожидается, что развертывание армии будет официально включено в пакет мер безопасности, которые кабинет министров утвердит на специальном заседании.

Вице-премьер-министр Маттео Сальвини отметил, что государство переходит от слов к действиям по обеспечению безопасности финансовой столицы страны.

Элитные бренды снимают товары с витрин

Из-за опасений новой вспышки насилия магазины в центре Милана начали массово закрываться раньше времени, а их витрины забивали досками и закрывали защитными панелями.

В знаменитом роскошном торговом районе на улице Виа Монтенаполеоне ведущие мировые бренды, такие как Chanel, Tiffany и Dior, вывезли дорогие товары из своих витрин в качестве меры предосторожности.

Полиция усилила патрулирование улиц, в то время как ситуацию пыталась контролировать лишь небольшое количество туристов.

Последствия протестов и реакции власти

Волна насилия началась после мирной демонстрации против роста цен и ухудшения государственных услуг.

Протесты переросли в погромы, во время которых группы молодых людей жгли мусорные баки и грабили торговые точки, включая спортивные магазины Decathlon и Arc'teryx и салон связи Vodafone.

Премьер-министр Джорджия Мэлони резко осудила такие действия и провела срочное совещание с силовиками. Власти готовят жесткие меры против несовершеннолетних нарушителей, а правоохранители уже задержали сотни молодых участников беспорядков по всей стране.

Напомним, на прошлой неделе Франция также охватила волна нападений на общественные здания, магазины и рестораны, а профсоюзы призвали к общенациональной забастовке 5 ноября. Цены на французские государственные облигации упали после выходных, исполненных насильственных беспорядков.

Автор:
Татьяна Бессараб

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