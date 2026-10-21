У Мілані закриваються люксові бутики: уряд вводить війська через заворушення

Уряд Італії має намір направити 500 військовослужбовців для захисту Мілана після дводенних заворушень. Під час акцій протесту демонстранти влаштували зіткнення з поліцією, пограбували магазини та пошкодили майно.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Очікується, що розгортання армії буде офіційно включене до пакета заходів безпеки, які кабінет міністрів затвердить на спеціальному засіданні.

Віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні зазначив, що держава переходить від слів до дій для забезпечення безпеки фінансової столиці країни.

Елітні бренди знімають товари з вітрин

Через побоювання нового спалаху насильства магазини в центрі Мілана почали масово закриватися завчасно, а їхні вітрини забивали дошками та закривали захисними панелями.

У знаменитому розкішному торговому районі на вулиці Віа Монтенаполеоне провідні світові бренди, такі як Chanel, Tiffany та Dior, вивезли дорогі товари зі своїх вітрин як запобіжний захід.

Поліція посилила патрулювання вулиць, тоді як ситуацію намагалася контролювати лише невелика кількість туристів.

Наслідки протестів та реакція влади

Хвиля насильства розпочалася після мирної демонстрації проти зростання цін та погіршення державних послуг.

Протести переросли у погроми, під час яких групи молодих людей палили сміттєві баки та грабували торгові точки, включаючи спортивні магазини Decathlon і Arc'teryx та салон зв'язку Vodafone.

Прем'єр-міністр Джорджія Мелоні різко засудила такі дії та провела термінову нараду з силовиками. Влада готує жорсткі заходи проти неповнолітніх порушників, а правоохоронці вже затримали сотні молодих учасників заворушень по всій країні.

Нагадаємо, минулого тижня Францію також охопила хвиля нападів на громадські будівлі, магазини та ресторани, а профспілки закликали до загальнонаціонального страйку 5 листопада. Ціни на французькі державні облігації впали після вихідних, сповнених насильницьких заворушень.