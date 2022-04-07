Страны "Большой семерки" поддержали исключение России из Совета ООН по правам человека

Главы МИД G7 поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека. Также они "самым решительным образом" осудили РФ после после появившихся кадров массовых убийств в Буче.

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Об этом говорится в заявлении стран "Большой семерки".

"Ужасающие кадры гибели мирных жителей, жертв пыток и очевидных казней, а также сообщения о сексуальном насилии и разрушении гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны России против Украины и ее народа. Убеждены, что пришло время приостановить членство России в Совете по правам человека, - сказано в заявлении стран G7.

При этом страны "Большой семерки" заявили, что убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Министры выразили сердечную солидарность с украинским народом и глубочайшие соболезнования жертвам.

"Мы подчеркиваем нашу непоколебимую поддержку Украины в пределах ее международно признанных границ и выражаем готовность оказать дальнейшую помощь, в том числе военной техникой и финансовыми средствами, чтобы позволить Украине защитить себя от российской агрессии и восстановить Украину", - говорится в сообщении.

После освобождения Киевской области открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и так далее.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.

В свою очередь в России назвали убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов" и обвинили Украину и "западных покровителей" в "разгоне" фейковых видео по СМИ и соцсетям.

Такая риторика россиян объясняется тем, что они боятся, что в ЕС усилят санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей.