Італія, Данія, Швеція та Латвія вирішили вислати десятки російських дипломатів

Ще кілька країн Європейського Союзу оголосили у вівторок, 5 квітня, про висилку загалом кількох десятків співробітників російських посольств. Зокрема, як повідомляє Міністерство закордонних справ Італії, уряд цієї країни вирішив вислати 30 російських дипломатів.

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5 квітня відомство викликало посла Сергія Разова, щоб повідомити його про це рішення. Зазначається, що цей захід, вжитий у координації з іншими європейськими та атлантичними партнерами Італії, був необхідний "з причин, пов'язаних із національною безпекою в нинішній кризовій ситуації", викликаної необґрунтованою агресією РФ проти України.

Крім того, уряд Данії заявив про рішення вислати 15 співробітників російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям у посольстві Росії у Копенгагені. У них буде 14 днів, щоб залишити країну.

Як зазначається у повідомленні датського Міністерства закордонних справ, воно викликало 5 квітня російського посла і повідомило йому про цей крок.

"На зустрічі безпосередньо російському послу також було доведено рішуче засудження урядом жорстокості Росії стосовно українського громадянського населення в Бучі, а також було наголошено, що навмисні напади на мирних жителів є військовим злочином", — наголосили у відомстві.

Як заявив глава МЗС Єппе Кофод, цим рішенням воно посилає Москві чіткий сигнал про те, що не сприймає ситуацію, коли російські розвідники ведуть шпигунство на данській землі.

"Вони становлять загрозу для нашої національної безпеки, яку ми не можемо ігнорувати. Таким чином, разом із низкою наших найближчих союзників ми зіштовхнулися зі шпигунством, яке зазначені особи здійснюють під прикриттям свого дипломатичного статусу", — сказав міністр.

У той же час Данія не хоче розривати дипломатичні відносини з Москвою: російський посол та інші співробітники посольства продовжать роботу в Копенгагені.

"Йдеться тільки про висилку розвідників. Посол Росії є нашим основним каналом для передачі чітких повідомлень безпосередньо до Кремля. Ми використали його кілька разів останнім часом, не в останню чергу для того, щоб наголосити на рішучому засудженні Данією абсолютно неприйнятного нападу Росії на Україну", — йдеться у повідомленні.

У свою чергу міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила у вівторок, що її відомство ухвалило рішення оголосити персонами нон грата трьох дипломатів посольства Росії у Стокгольмі у зв'язку із порушенням ними Віденської конвенції про дипломатичні відносини.

Крім цього, Міністерство закордонних справ Латвії повідомляє, що вирішило відкликати свою згоду на діяльність генеральних консульств Росії у Даугавпілсі та Лієпаї та закрити ці дві дипустанови. Персонал генконсульств оголошений персонами нон грата у Латвії.

Рішення про закриття було доведено у вівторок до посла РФ Михайла Ваніна. Російським дипломатам дадуть час на згортання роботи генконсульств та виїзду з країни до кінця квітня.

Зазначається, що рішення ухвалено на знак солідарності з Україною, зокрема після численних повідомлень про військові злочини, вчинені російськими військами проти мирних жителів, а також про навмисні напади російських військових на власність громадян та інфраструктуру в окупованих регіонах України.

"Незаконне вторгнення Російської Федерації та військові злочини, вчинені її військами, є явним порушенням міжнародних зобов'язань та зобов'язань Російської Федерації. Ті, хто приймав, реалізовував та підтримував рішення про військову агресію та злочини в Україні, повинні взяти на себе повну відповідальність", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, що 4 квітня МЗС Франції заявило про рішення вислати велику кількість російських дипломатів, "дії яких суперечать інтересам безпеки" цієї країни. За повідомленнями місцевих ЗМІ, йдеться про 35 осіб.

Також про оголошення персона нон грата низки російських дипломатів оголосила напередодні Німеччина. За даними ЗМІ, воно стосується одразу 40 осіб. Як заявила глава німецького МЗС Анналена Бербок, рішення було ухвалено у зв'язку з публікаціями про російські військові злочини у Бучі Київської області.

Цю ж причину вказало для рішення про висилку посла РФ і відкликання свого посла з Москви МЗС Литви. Крім того, литовська влада вирішила закрити консульство Росії в Клайпеді.

У відповідь на ці кроки Росія скасувала безвізовий режим для власників дипломатичних паспортів країн Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі.

Зазначимо, що офіційні особи РФ заперечують причетність російських військових до масового вбивства жителів Бучі, називаючи це "провокацією українських радикалів". Російська сторона навіть безуспішно ініціювала Ради безпеки ООН, щоб заявити про це на цьому майданчику.

Джерело фото: ua.depositphotos.com