В Росії через санкції зупиняють виробництво нових танків

В РФ зупиняється виробництво нових танків через фінансові проблеми та відсутність імпортних комплектуючих.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На російському "Уралвагонзаводі" намагаються подолати кризу, яка виникла внаслідок введених санкцій. "Уралвагонзавод" (Нижній Тагіл) -—це російський виробник бронетехніки, насамперед основного танка РФ "Т-72". З початку війни в Україні підприємство зіштовхнулося із численними фінансовими проблемами. Збільшення відсоткових ставок за кредитом, відсутність коштів на обслуговування валютних кредитів, підвищення цін на матеріали та комплектуючі (зокрема, броньовану сталь) – ці та інші проблеми значно ускладнили виробництво більшості видів військової техніки", — зазначається у повідомленні.

У ГУР МОН кажуть, що, незважаючи на широко розрекламоване "імпортозаміщення", РФ не може самостійно продовжувати випуск високотехнологічної зброї без продовження поставок імпортних комплектуючих. Відтак завод змушений шукати вирішення фінансових проблем, у тому числі вимагаючи стовідсоткової підписки за державними контрактами. Зупиняється виробництво нової техніки, у тому числі танків "Т-90" та "Т-14" (Армата).

Нагадаємо, російська армія втратила вже 20 тисяч військових із початку вторгнення в Україну. При цьому втрати у техніці 756 танків та 1976 бойових броньованих машин.