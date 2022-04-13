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Снаряды, самолеты и артиллерия. Зеленский озвучил четкий перечень необходимого вооружения для ВСУ

Снаряды, самолеты и артиллерия. Зеленский озвучил четкий перечень необходимого вооружения для ВСУ

Президент Владимир Зеленский озвучил перечень тяжелого вооружения, крайне необходимого сегодня для Вооруженных сил Украины в борьбе с российским захватчиком. Прежде всего нашей армии срочно нужна следующая тяжелая артиллерия, тяжелая бронетехника, системы противовоздушной обороны и самолеты:

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  • артиллерийские установки (калибр 155 мм) и боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды (калибр 152 мм), как можно больше;
  • реактивные системы залпового огня: "Град", "Ураган" или американский M142 HIMARS;
  • БТР (бронетранспортеры, боевые машины пехоты и т.п.);
  • танки (Т-72, американские или немецкие аналоги);
  • системы ПВО (С-300, "Бук" или подобные современные западные системы противовоздушной обороны); 
  • боевая авиация.

"Чтобы продолжать героически защищать мир от российской агрессии, Украине нужен конкретный перечень оружия. Обращаюсь к гражданам всего мира с просьбой помочь донести до ваших правительств, администраций президентов, руководителей ваших стран реальные потребности Украины, которые помогут остановить войну", – сказал президент.

Напомним, что пару дней назад Зеленский также обратился к парламенту Южной Кореи и заявил о необходимости поставок оружия в Украину. Он отметил, что Украине необходимы бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие.

Автор:
Максим Беркаль