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Зеленський закликав Південну Корею організувати постачання зброї Україні
Президент України Володимир Зеленський звернувся за відеозв'язком до парламенту Південної Кореї та заявив про необхідність постачання зброї в Україну, повідомив "Інтерфакс".
"Нам потрібні системи протиповітряної оборони, нам потрібні літаки, танки, інша бронетехніка, артилерійські системи та боєприпаси. І у вас є те, що може бути незамінним для нас", — сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україні необхідні броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя.
За словами президента, у нинішній ситуації потрібні швидкі дії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Дати необхідну зброю Україні – значить, не лише врятувати життя наших людей і не лише дати нам можливість деблокувати наші міста, а й врятувати інші держави, інші регіони від подальшого розростання російської агресії", — сказав Зеленський.
Нагадаємо, що Південна Корея запланувала надати Україні гуманітарну допомогу на $30 млн.
При цьому багато країн постачають Україні зброю. Так, міністр оборони Словаччини підтвердив переговори з Україною щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana".