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Зеленский призвал Южную Корею организовать поставки оружия Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский обратился по видеосвязи к парламенту Южной Кореи и заявил о необходимости поставок оружия в Украину, сообщил "Интерфакс".

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"Нам нужны системы противовоздушной обороны, нам нужны самолеты, танки, другая бронетехника, артиллерийские системы и боеприпасы. И у вас есть то, что может быть незаменимым для нас", — сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине необходимы бронированные машины, противовоздушное, противотанковое, противокорабельное оружие.

По словам президента, в нынешней ситуации нужны быстрые действия.

"Дать необходимое оружие Украине – значит, не только спасти жизнь наших людей и не только дать нам возможность деблокировать наши города, но и спасти другие государства, другие регионы от дальнейшего разрастания российской агрессии", — сказал Зеленский.

Напомним, Южная Корея запланировала предоставить Украине гуманитарную помощь на $30 млн.

При этом многие страны поставляют Украине оружие. Так, министр обороны Словакии подтвердил переговоры с Украиной о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana". 

Автор:
Сергей Горелов