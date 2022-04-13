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Снаряди, літаки та артилерія. Зеленський озвучив чіткий перелік найнеобхіднішого озброєння для ЗСУ
Президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, вкрай сьогодні необхідного для Збройних сил України у боротьбі з російським загарбником. Передовсім нашій армії терміново потрібна наступна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:
- артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;
- артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;
- реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;
- БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);
- танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);
- системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);
- бойова авіація.
"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", – сказав президент.
Нагадаємо, що пару днів тому Зеленський також звернувся до парламенту Південної Кореї та заявив про необхідність постачання зброї в Україну. Він зазначив, що Україні необхідні броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя.