Снаряди, літаки та артилерія. Зеленський озвучив чіткий перелік найнеобхіднішого озброєння для ЗСУ

Президент Володимир Зеленський озвучив перелік важкого озброєння, вкрай сьогодні необхідного для Збройних сил України у боротьбі з російським загарбником. Передовсім нашій армії терміново потрібна наступна важка артилерія, важка бронетехніка, системи протиповітряної оборони та літаки:

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артилерійські установки (калібр 155 мм) і боєприпаси;

артилерійські снаряди (калібр 152 мм), якомога більше;

реактивні системи залпового вогню: "Град", "Ураган" або американський M142 HIMARS;

БТР (бронетранспортери, бойові машини піхоти тощо);

танки (Т-72, американські або німецькі аналоги);

системи ППО (С-300, "Бук" або подібні сучасні західні системи протиповітряної оборони);

бойова авіація.

"Щоб продовжувати героїчно захищати світ від російської агресії, Україні потрібен конкретний перелік зброї. Звертаюся до громадян усього світу з проханням допомогти донести до ваших урядів, адміністрацій президентів, керівників ваших країн реальні потреби України, які допоможуть зупинити війну", – сказав президент.

Нагадаємо, що пару днів тому Зеленський також звернувся до парламенту Південної Кореї та заявив про необхідність постачання зброї в Україну. Він зазначив, що Україні необхідні броньовані машини, протиповітряна, протитанкова, протикорабельна зброя.