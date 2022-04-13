Киевское предприятие "Украинская бронетехника" возобновило ремонт броневиков. Об этом говорится на странице предприятия на Facebook.

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"Компания Украинская Бронетехника предпринимает все возможные усилия для восстановления полномасштабного производства бронированных автомобилей для нужд государственных заказчиков. Между тем, сервисное подразделение компании совместно с нашим надежным партнером - подрядчиком и выездные мобильные сервисные бригады осуществляют ремонт, сервисное обслуживание и восстановление поврежденной врагом техники", — говорится в сообщении.

Напомним, с начала войны украинские военные захватили более 1 тыс. единиц российской техники.