С начала войны украинские военные захватили более 1 тыс. единиц российской техники, - Oryx

С начала войны украинские военные захватили более 1 тыс. единиц российской техники. Об этом сообщают военные аналитики Oryx.

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По их данным с начала вторжения Россия потеряла 2696 единиц транспортных средств военного назначения. При этом, 1414 из них было уничтожено, 39 повреждено, 236 брошено и 1007 захвачено.

Военным удалось захватить 184 танка, 119 боевых бронированных машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобильных машин пехоты, 7 станций связи и 47 инженерных машин.

Аналитики Oryx ведут учет уничтоженных транспортных средства и оборудовании обеих сторон, о которых имеются фото- и видеоматериалы. Таким образом, общее количество уничтоженной техники значительно выше.

Стрелковое оружие, ПТРК, ПЗРК, боеприпасы, гражданские автомобили, прицепы и бесхозная техника (включая авиацию) в этот список не входят.

Напомним, 24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение.