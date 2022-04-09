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З початку війни українські військові захопили понад 1 тис. одиниць російської техніки, - Oryx
З початку війни українські військові захопили понад 1 тис. одиниць російської техніки. Про це повідомляють військові аналітики Oryx.
За даними з початку вторгнення Росія втратила 2696 одиниць транспортних засобів військового призначення. При цьому 1414 з них було знищено, 39 пошкоджено, 236 кинуто та 1007 захоплено.
Військовим вдалося захопити 184 танки, 119 бойових броньованих машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку та 47 інженерних машин.
Аналітики Oryx ведуть облік знищених транспортних засобів та обладнання обох сторін, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, загальна кількість знищеної техніки значно вища.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, боєприпаси, цивільні автомобілі, причепи та безгоспна техніка (включаючи авіацію) до цього списку не входять.
Нагадаємо, 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.