З початку війни українські військові захопили понад 1 тис. одиниць російської техніки, - Oryx

З початку війни українські військові захопили понад 1 тис. одиниць російської техніки. Про це повідомляють військові аналітики Oryx.

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За даними з початку вторгнення Росія втратила 2696 одиниць транспортних засобів військового призначення. При цьому 1414 з них було знищено, 39 пошкоджено, 236 кинуто та 1007 захоплено.

Військовим вдалося захопити 184 танки, 119 бойових броньованих машин, 163 БМП, 47 БТР, 28 мобільних машин піхоти, 7 станцій зв'язку та 47 інженерних машин.

Аналітики Oryx ведуть облік знищених транспортних засобів та обладнання обох сторін, про які є фото- та відеоматеріали. Таким чином, загальна кількість знищеної техніки значно вища.

Стрілецька зброя, ПТРК, ПЗРК, боєприпаси, цивільні автомобілі, причепи та безгоспна техніка (включаючи авіацію) до цього списку не входять.

Нагадаємо, 24 лютого о 5-й годині ранку почалася війна в Україні. Президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України. Війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей. Верховна Рада оголосила воєнний стан.