Київське підприємство "Українська бронетехніка" відновило ремонт броньовиків. Про це йдеться на сторінці підприємства на Facebook.

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"Компанія Українська Бронетехніка робить всі можливі зусилля для відновлення повномасштабного виробництва броньованих автомобілів для потреб державних замовників. Тим часом сервісний підрозділ компанії спільно з нашим надійним партнером - підрядником і виїзні мобільні сервісні бригади здійснюють ремонт, сервісне обслуговування та відновлення пошкодженої ворогом техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни українські військові захопили понад 1 тис. одиниць російської техніки.