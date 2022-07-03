Чеська влада за подальше постачання зброї Україні та навчання в Чехії українських військових

Президент Чехії Мілош Земан та Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала виступають за подальші постачання зброї Україні та навчання до Чехії українських військових. Про це пише чеське видання Ceske Noviny.

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"Якби не було російської військової агресії в Україні, я б на це не погодився. Так що так, я погодився б і на постачання зброї, і на навчання українських солдатів", - сказав Земан в ефірі телепрограми Partie Terezia Tománková на телеканалі CNN Prima News.

У свою чергу прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала у програмі Otázky Václav Moravec на чеському телебаченні повідомив, що Чехія готова взяти участь у навчанні українських солдатів, якщо це буде необхідно. За його словами, Україні, як і раніше, необхідно допомагати у військовому відношенні, але й Чехії потрібна солідарність західних країн у вигляді компенсації за надану військову техніку.

"Країни НАТО починають навчати українських солдатів освоєнню нових технологій, з якими вони ще не звикли працювати. Якщо буде потрібно, ми зробимо це, як і інші країни НАТО чи ЄС. Ми до цього готові", - сказав Фіала.

Нагадаємо, раніше Земан підписав рішення про згоду на вступ до лав Збройних сил України 103 громадян Чехії.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Земан був відомий своєю проросійською позицією. Зокрема, він критикував санкції проти Росії за анексію Криму, проте пізніше він кардинально змінив свою позицію і почав активно підтримувати Україну.