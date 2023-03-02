Украина в ближайшие недели получит от Германии дополнительные САУ Gepard и системы Iris-Т, – Шольц

В ближайшие недели Украина получит от Германии дополнительные САУ Gepard и системы Iris-Т, которые защитят от российских воздушных атак. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время обращения к Бундестагу, передает "Укринформ".

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"Путин продолжает делать ставку на военную победу. Но этой победы не будет. Также и потому, что мы и наши партнеры будем продолжать поддерживать Украину", – сказал Шольц.

По его словам, промышленность работает над производством боеприпасов и запчастей.

Кроме того, уже более 3 тысяч украинских военных получили обучение в Германии, еще для более тысячи бойцов оно начнется вскоре.

Шольц также рассказал, что решения о передаче всех видов вооружений принимаются нелегко, но это делается в тесной координации с союзниками и на основе принципа, чтобы НАТО не было стороной войны. Однако он считает, что российская агрессия стала поворотным моментом в истории не только для Украины, но и всей Европы.

Напомним, в конце января министр обороны Германии Борис Писториус заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине. Предполагалось, что его стоимость составит 1 млрд евро и будет включать, в частности, систему Patriot и САУ Gepard.