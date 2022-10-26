IRIS-T в обмін на іриску: Штайнмаєр погодився на бартер з сином в.о. голови "Укрзалізниці"

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр пообіцяв передати Україні ще однин комплекс IRIS-T в обмін на цукерку-іриску.

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Як повідомив в Twitter в.о. голови правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін, його син дізнався, що Штайнмаєр їде до Києва, написав йому листа.

Після прибуття німецького президента син Камишіна попросив тата взяти його з собою на зустріч з Штайнмаєром. Як виявилося, хлопчик задумав запропонувати німецькому лідеру угоду.

"Коли вони зустрілися, мій син запропонував пану Штайнмаєру угоду: система IRIS-T в обмін на іриску Iris. Пан Штайнмаєр домовився про угоду і взяв іриску. Зараз чекаю IRIS-T", — розповів Камишін.

Нагадаємо, один комплекс IRIS-T захищає українське небо з середини жовтня. За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, з IRIS-T розпочалася нова ера протиповітряної оборони.

Крім того, до України відправили перші комплекси NASAMS, які забезпечують захист середньої та великої дальності від російських атак. В цей же час тривают поставки нових HIMARS.