Президент Німеччини Штайнмаєр прибув до України

25 жовтня президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва вперше після російського вторгнення.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що Штайнмайєра чекали в Україні ще минулого тижня. Однак поїздку в найкоротші терміни скасували через напружену ситуацію з безпекою після масованої ракетної атаки українських міст та столиці з боку російських загарбників.

Як пише видання, Штайнмайєр зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та планує на власні очі побачити наслідки обстрілів України військами РФ.

За даними Офісу федерального президента, Штайнмаєр і Зеленський планують звернутися зі спільним закликом до німецьких міст та муніципалітетів вступити у нові партнерські відносини з українськими муніципалітетами у короткостроковій перспективі та допомогти українцям пережити зиму.

Нагадаємо, у квітні німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українських урядових колах повідомило, що президент України Володимир Зеленський відмовив німецькому колезі Франк-Вальтеру Штайнмаєру у зустрічі у Києві.

У свою чергу у Берліні рішення Києва відхилити візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра в українську столицю сприйняли з подивом.

Канцлер Німеччини Шольц сказав, що відмова від зустрічі зі Штайнмайєром - "це проблема".

Але 5 травня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом ФРН Франком Вальтером Штайнмаєром і вони домовилися "залишити минуле позаду".

Зазначимо, Франк-Вальтер Штайнмаєр був міністром закордонних справ Німеччини з 2005 по 2009 роки та з 2013 по 2017-й. У березні 2017 був обраний президентом, а 13 лютого 2022-го був переобраний на цю посаду. В Україні відомий тим, що саме він запропонував план урегулювання конфлікту на Донбасі, який стали називати "формулою Штайнмаєра".

Раніше Штайнмаєр вперше визнав, що припускався помилок у політиці стосовно Кремля і жалкує про свою колишню багаторічну підтримку газопроводу "Північний потік-2".