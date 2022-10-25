Президент Германии Штайнмайер прибыл в Украину

25 октября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев впервые после российского вторжения.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что Штайнмайера ждали в Украине еще на прошлой неделе. Однако поездку в кратчайшие сроки отменили из-за напряженной ситуации с безопасностью после массированной ракетной атаки украинских городов и столицы со стороны российских захватчиков.

Как пишет издание, Штайнмайер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и планирует своими глазами увидеть последствия обстрелов Украины войсками РФ.

По данным Офиса федерального президента, Штайнмайер и Зеленский планируют обратиться с общим призывом к немецким городам и муниципалитетам вступить в новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами в краткосрочной перспективе и помочь украинцам пережить зиму.

Напомним, в апреле немецкое издание Bild со ссылкой на источники в украинских правительственных кругах сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский отказал немецкому коллеге Франк-Вальтеру Штайнмайеру во встрече в Киеве.

В свою очередь, в Берлине решение Киева отклонить визит президента Германии в украинскую столицу восприняли с удивлением.

Но 5 мая президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом ФРГ Франком Вальтером Штайнмайером и они договорились "оставить прошлое позади".

Отметим, Франк-Вальтер Штайнмайер был министром иностранных дел Германии с 2005 по 2009 годы и с 2013 по 2017 год. В марте 2017 был избран президентом, а 13 февраля 2022 был переизбран на эту должность. В Украине известен тем, что именно он предложил план урегулирования конфликта на Донбассе, который стали называть "формулой Штайнмайера".

Ранее Штайнмайер впервые признал, что допускал ошибки в политике в отношении Кремля и сожалеет о своей бывшей многолетней поддержке газопровода "Северный поток-2".