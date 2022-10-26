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IRIS-T в обмен на ириску: Штайнмайер согласился на бартер с сыном и.о. главы "Укрзализныци"
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал передать Украине еще один комплекс IRIS-T в обмен на конфету-ириску.
Как сообщил в Twitter и.о. председателя правления "Укрзализныци" Александр Камышин, его сын узнав, что Штайнмайер едет в Киев, написал ему письмо.
По прибытии немецкого президента сын Камышина попросил папу взять его с собой на встречу со Штайнмайером. Как оказалось, мальчик задумал предложить немецкому лидеру сделку.
"Когда они встретились, мой сын предложил господину Штайнмайеру соглашение: система IRIS-T в обмен на ириску Iris. Господин Штайнмайер договорился о сделке и взял ириску. Сейчас жду IRIS-T", - рассказал Камышин.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, что один комплекс IRIS-T защищает украинское небо с середины октября. По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, с IRIS-T началась новая эра противовоздушной обороны.
Кроме того, в Украину были отправлены первые комплексы NASAMS, обеспечивающие защиту средней и большой дальности от российских атак. В это же время продолжаются поставки новых HIMARS.