США не подтверждают информацию о повреждении системы ЗРК Patriot

Минобороны России и некоторые западные издания написали, что ракетный удар по Украине в ночь на вторник мог привести к повреждению системы противоракетной обороны Patriot. В Соединенных Штатах эту информацию не подтверждают.

Как сообщил журналист и ведущий Украинской службы "Голоса Америки" Остап Ярыш, координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что не может подтвердить сообщение СМИ о повреждении системы ПВО Patriot.

"Я не могу подтвердить сообщение о повреждении системы Patriot в Украине. Я просто не могу об этом говорить", – сказал Кирби.

Тем не менее, Кирби добавил, что если повреждение системы Patriot подтвердится, и ее необходимо будет отремонтировать за пределами Украины, Соединенные Штаты обязательно помогут Киеву в этом.

Ранее американское издание CNN ссылаясь на оставшегося неизвестным чиновника сообщало, что система противовоздушной обороны Patriot, вероятно, была повреждена, но не уничтожена.

По словам чиновника, США все еще оценивают, как система была повреждена. Это определит, нужно ли полностью восстановить систему или просто отремонтировать ее на месте украинскими силами.

Сейчас в Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, одну подарили США, а другую совместно подарили Германия и Нидерланды. Непонятно, какая из этих систем была потенциально повреждена, но вывод одной из строя – даже на короткий период – может повлиять на способность Украины защищать Киев на фоне усиления российских ракетных атак.

В Украине сообщили, что успешно перехватили все шесть гиперзвуковых ракет, выпущенных россиянами, но отказались комментировать заявление россиян о том, что была поражена система Patriot.

"Мы не можем комментировать это. Мы воздержимся от комментариев по поводу российских источников", – сказал спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Как известно, РФ уже атаковала американскую систему ПВО гиперзвуковыми ракетами, в том числе 4 мая, но неудачно. Украинские военные, как подтвердил Пентагон, перехватили ракету с помощью системы Patriot.

Ракетная система Patriot оснащена мощным радаром для обнаружения приближающихся целей на большом расстоянии, что делает ее мощной платформой ПВО, способной перехватывать баллистические ракеты и многое другое.

Но излучение радара, необходимое для обнаружения угроз на расстоянии, также позволяет противнику обнаружить батарею Patriot и выяснить ее местоположение. И в отличие от некоторых менее дальнобойных систем ПВО, предоставленных Украине, которые являются более мобильными и более сложными для поражения, большая батарея Patriot является стационарной системой, позволяющей россиянам со временем определить ее местоположение.