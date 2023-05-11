Благодаря западным системам ПВО Украина способна сбивать 9 из 10 российских ракет

По оценке командира бригады командования противовоздушной обороны "Центр", полковника Анатолия Кривоножко, в первые месяцы войны Украина перехватывала около 50% российских ракет. В отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS) сообщалось о том, что цифра на самом деле могла быть намного ниже.

Благодаря поступлению в Украину новых систем противовоздушной обороны западного производства в октябре и ноябре, а также квалификации украинских военных, в декабре Украина сообщила о перехвате около 80% российских крылатых ракет, сообщает The Washington Post.

В мае Кривоножко заявил, что эта цифра по Украине близится к 90%, а системы обороны вокруг Киева уничтожили 100% ракет, выпущенных по городу 28 апреля.

Издание отмечает, что двумя ключевыми системами, которые использовала Украина с начала войны, были советские системы большой дальности С300 и системы средней дальности "Бук", также известные как SA-10s и SA-11s.

Постепенно, Украина получила новые системы от западных союзников, включая батареи IRIS-T из Германии в октябре и американские и норвежские NASAMS в ноябре.

Союзники также предоставили европейские системы SAMP/T и американские ракеты HAWK, а в прошлом месяце поступили две американские батареи Patriot.

WР сообщает, что группы противовоздушной обороны созданы с перекрывающимися кольцами дальности, начиная от короткой, почти прямой обороны с использованием ракет с плеча и зенитных пушек до большего расстояния.

Во время последнего массированного обстрела, в ночь на 9 мая, когда армия страны-агрессора РФ нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами, силы ПВО сбили 23 из 25 ракет, что составляет 92%.