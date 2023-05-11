Завдяки західним системам ППО Україна здатна збивати 9 з 10 російських ракет

За оцінкою командира бригади командування протиповітряної оборони “Центр”, полковника Анатолія Кривоножко, у перші місяці війни Україна перехоплювала близько 50% російських ракет. У звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) повідомлялося про те, що цифра насправді могла бути набагато нижчою.

Завдяки надходженню в Україну нових систем протиповітряної оборони західного виробництва в жовтні та листопаді, а також зростанню кваліфікації українських військових, в грудні Україна повідомила про перехоплення близько 80% російських крилатих ракет, повідомляє The Washington Post.

У травні Кривоножко заявив, що ця цифра по Україні наближається до 90%, а системи оборони навколо Києва знищили 100% ракет, випущених по місту 28 квітня.

Видання зазначає, шо двома ключовими системами, які використовувала Україна з початку війни, були радянські системи великої дальності С300 і системи середньої дальності "Бук", також відомі як SA-10s і SA-11s.

Поступово Україна отримала нові системи від західних союзників, включаючи батареї IRIS-T з Німеччини в жовтні та американські та норвезькі NASAMS у листопаді.

Союзники також надали європейські системи SAMP/T і американські ракети HAWK, а минулого місяця надійшли дві американські батареї Patriot.

WР повідомляє, шо групи протиповітряної оборони створені з перекриваючимися кільцями дальності, починаючи від короткої, майже прямої оборони з використанням ракет з плеча та зенітних гармат до більшої відстані.

Під час останнього масованого обстрілу, в ніч на 9 травня коли армія країни-агресора РФ завдала удару по території України крилатими ракетами, сили ППО збили 23 із 25 ракет, що становить 92%.