ПВО сбила 23 из 25 ракет, выпущенных оккупантами по Украине

В ночь на 9 мая армия страны-агрессора РФ нанесла удар по территории Украины крылатыми ракетами морского и воздушного базирования. 23 из 25 ракет, выпущенных оккупантами, сбиты украинскими силами ПВО

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

Он отметил, что около 22:00 8 мая враг выпустил восемь крылатых ракет "Калибр" из носителей в Черном море, которые направил на восточные регионы страны. Все восемь уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Уже ближе к 04:00 утра 9 мая оккупанты совершили пуски 17 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации – четырех Ту-95мс (район Каспия).

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" уничтожены 14 крылатых ракет, еще одна - в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Всего уничтожено 15 крылатых ракет Х-101/Х-555.

В общей сложности за две волны обстрела Украины в ночь на 9 мая 2023 года российские оккупанты осуществили пуски 25 крылатых ракет "Калибр" и Х-101/Х-555.

23 из них уничтожены противовоздушной обороной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с составляющими Сил обороны Украины.

Напомним, в ночь на 9 мая оккупанты совершили пятую воздушную атаку на Киев с начала мая. ПВО сбило полтора десятка вражеских ракет. В Голосеевском и Шевченковском районах столицы зафиксировали падение обломков.