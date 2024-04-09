Rheinmetall передасть Україні 20 БМП Marder

Німецький оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на постачання Україні ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що техніку мають передати протягом 2024 року.

Перші 20 машин цього типу Rheinmetall передав Києву ще в березні 2023 року. З того часу було доставлено ще кілька партій.

Як зауважують у Rheinmetall, у замовленій німецьким урядом моделі Marder 1A3 є лазерний далекомір для ефективного та точного ураження цілей.

Розроблена для збройних сил Німеччини БМП Marder вважається однією з найефективніших та найнадійніших бойових машин у світі. За час експлуатації машина неодноразово модернізувалась і підвищувалася її бойова ефективність.

Нагадаємо, Європейський Союз виділив для німецького оборонного концерну Rheinmetall фінансову допомогу в розмірі понад 130 млн євро для збільшення виробництва боєприпасів.

Rheinmetall збільшує продажі та прибутки

Німецький виробник зброї Rheinmetall очікує рекордних продажів та зростання прибутків у 2024 році, оскільки війна в Україні підштовхує країни НАТО збільшувати витрати на оборону.

Rheinmetall очікує вперше подолати позначку в 10 мільярдів євро (10,93 мільярда доларів) продажів у 2024 році, згідно з прогнозом компанії, який також передбачає рентабельність операційного прибутку на рівні 14-15% порівняно з 12,8% у 2023 році.

Окрім отримання великих оборонних замовлень для Німеччини та інших збройних сил у 2023 році, Rheinmetall став важливим партнером для України з "широкими поставками з усього портфоліо продуктів", включаючи тактичні машини та боєприпаси для зенітних танків Gepard, а також мобільні польові госпіталі.

Наприкінці минулого року обсяг замовлень Rheinmetall зріс до історичного максимуму в 38,3 мільярда євро, порівняно з 26,6 мільярда євро роком раніше.

Rheinmetall планує побудувати в Україні чотири заводи

Німецький виробник зброї Rheinmetall планує створити в Україні щонайменше чотири збройові заводи з виробництва снарядів, військової техніки, пороху та зброї ППО.

В середині лютого найбільший у Німеччині виробник військової техніки оголосив про угоду з українською компанією щодо виробництва в Україні 155-мм артилерійських снарядів, які вкрай необхідні країні у війні проти агресора Росії.

Точні обсяги виробництва поки невідомі, але у компанії уточнили, що це буде 6-значне число, тобто не менше ніж 100 тисяч боєприпасів на рік.

Rheinmetall матиме 51% в новому підприємстві, український партнер, назву якого поки не розкривають – 49%.

У грудні 2023 року стало відомо, що Rheinmetall планує випустити першу бронетехніку в Україні в 2024 році.