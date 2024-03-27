С 1 апреля завозить помощь в Украину можно будет только через автоматизированную систему

С 1 апреля ввезти гуманитарную помощь в Украину будет возможно только с использованием Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

31 марта завершается переходный период, во время которого в Украине можно было завозить гуманитарную помощь, используя бумажные декларации.

В Минсоцполитики отмечают, что эти изменения внедряются для того, чтобы сделать процедуру ввоза и учета гуманитарки более удобной и прозрачной для всех: для фондов и волонтеров, для организаций и институтов, получающих помощь, и для государства. Цифровой механизм позволит избавиться от бумаг, а значит, и злоупотреблений при завозе и распределении гуманитарной помощи. А еще – позволит фондам и общественным организациям сохранять всю историю завоза гуманитарной помощи в одном месте.

Инфографика: Министерство социальной политики Украины

"Новые правила завоза гуманитарной помощи в первую очередь важны, чтобы гуманитарная помощь точно доходила до тех, кому она действительно нужна. Цифровая система позволит видеть все движение гуманитарки от попадания ее в Украину в распределение. Также система поможет отслеживать, что планируется к завозу, влиять на этот процесс через сбор информации о реальных потребностях в помощи, предотвращать удовлетворение помощи и направлять ее туда, где в этом наибольшая потребность, например, типична ситуация, когда в одну и ту же общину разные организации завозят подобную помощь, а другие общины остаются с незакрытой потребностью", - подчеркнула глава Минсоцполитики Оксана Жолнович.

Она отметила, что цифровизация процесса ввоза и учета гуманитарной помощи – это качественный предохранитель по хищениям и злоупотреблениям в этой сфере.

"Мы не правоохранительный орган, но отвечаем за политику в сфере гуманитарной помощи и поэтому создаем удобные для всех инструменты, чтобы таких ситуаций не было", – добавила глава ведомства.

С момента запуска цифровой системы https://good.gov.ua/ в официальный Реестр получателей гуманитарной помощи присоединилось более 8 тысяч получателей. Все эти организации могут легально завозить гуманитарную помощь. За время работы цифрового механизма в системе было сформировано более 18 тысяч записей о грузах и 12,5 тысячи деклараций.

По словам заместителя министра социальной политики Назара Танасишина, последние 4 месяца происходило усовершенствование цифровой системы и тесная коммуникация с волонтерами.

"В целом мы подходим к решению проблем в сфере гуманитарной помощи стратегически. Уже несколько месяцев работает рабочая группа из числа волонтеров, с которой мы совместно нарабатываем пути решения болевых вопросов", - подчеркнул он.

В Минсоцполитики напоминают, что до 1 апреля еще действует переходный период. Он предполагает, что получатели гуманитарной помощи (фонды, общественной организации и другие учреждения) могут выбирать один из двух вариантов завоза и учета гуманитарной помощи – бумажный или цифровой.

Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке. Также по ссылке можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникали при введении новых правил.

Инфографика: Министерство социальной политики Украины

Напомним, в феврале 2024 года из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной возникли проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Добавим, что в Минэкономики призвали иностранных партнеров заказывать гуманитарную помощь для Украины у украинских производителей – это сделает доставку помощи более быстрой, более дешевой, эффективной и стимулирует рост экономики страны.

Напомним также, что в начале января 2024 года в ООН заявили, что в этом году 40% населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи. Совместно с партнерами ООН обратилась к донорам с просьбой выделить $4,2 млрд в поддержку пострадавших от войны общин в Украине и принимающих беженцев общин.

Фото: ua.depositphotos.com