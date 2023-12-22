Ввозить гуманитарную помощь будет проще: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий упрощение порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. Об этом говорится в карточке законопроекта №9111 на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 21 декабря.

Гуманитарная помощь: что предусматривает законопроект 9111?

Верховная Рада приняла законопроект 8 ноября, документ набрал 268 голосов "за".

Как пишет "Интерфакс-Украина", благодаря документу устанавливается упрощенный порядок признания товаров гуманитарной помощью. Теперь медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признавать гумпомощью независимо от срока годности груза, а принятие специального решения государственными органами не потребуется.

В то же время регулируется вопрос правового статуса транспортных средств, которые признаются гуманитарной помощью. Автомобили, поступающие в Украину во время войны, освобождают от налогообложения. Это касается и машин, предназначенных для перевозки свыше восьми человек и лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передают, в частности, учреждениям социальной защиты населения и здравоохранения.

В Минсоцполитики отмечают, что документ расширит список получателей гуманитарной помощи.

Раньше это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации с определенными направлениями уставной деятельности. Однако теперь добавляются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине. Получателями могут быть и:

неприбыльные государственные и коммунальные учреждения;

органы местного самоуправления;

поставщики социальных услуг.

Также закон устанавливает, что товары, которые благотворительные организации приобрели за границей, признаются гуманитарной помощью, если их безвозмездно раздали приобретателям в течение 90 дней с даты пересечения границы.

Параллельно устанавливается возможность передачи транспортных средств военным как физическим лицам в качестве гуманитарной помощи.