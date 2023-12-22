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Ввозить гуманитарную помощь будет проще: Зеленский подписал закон
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий упрощение порядка ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи. Об этом говорится в карточке законопроекта №9111 на сайте Верховной Рады.
Отмечается, что документ был возвращен в парламент с подписью главы государства 21 декабря.
Гуманитарная помощь: что предусматривает законопроект 9111?
Верховная Рада приняла законопроект 8 ноября, документ набрал 268 голосов "за".
Как пишет "Интерфакс-Украина", благодаря документу устанавливается упрощенный порядок признания товаров гуманитарной помощью. Теперь медицинские изделия и лекарства, определенные Министерством здравоохранения, будут признавать гумпомощью независимо от срока годности груза, а принятие специального решения государственными органами не потребуется.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
В то же время регулируется вопрос правового статуса транспортных средств, которые признаются гуманитарной помощью. Автомобили, поступающие в Украину во время войны, освобождают от налогообложения. Это касается и машин, предназначенных для перевозки свыше восьми человек и лиц с инвалидностью с поражением опорно-двигательного аппарата, которые передают, в частности, учреждениям социальной защиты населения и здравоохранения.
В Минсоцполитики отмечают, что документ расширит список получателей гуманитарной помощи.
Раньше это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации с определенными направлениями уставной деятельности. Однако теперь добавляются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине. Получателями могут быть и:
- неприбыльные государственные и коммунальные учреждения;
- органы местного самоуправления;
- поставщики социальных услуг.
Также закон устанавливает, что товары, которые благотворительные организации приобрели за границей, признаются гуманитарной помощью, если их безвозмездно раздали приобретателям в течение 90 дней с даты пересечения границы.
Параллельно устанавливается возможность передачи транспортных средств военным как физическим лицам в качестве гуманитарной помощи.