Ввозити гуманітарну допомогу буде простіше: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає спрощення порядку ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги. Про це йдеться в картці законопроєкту №9111 на сайті Верховної Ради.

Зазначається, що документ було повернуто в парламент із підписом очільника держави 21 грудня.

Гуманітарна допомога: що передбачає законопроєкт 9111?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт 8 листопада, документ набрав 268 голосів "за".

Як пише "Інтерфакс-Україна", завдяки документу встановлюється спрощений порядок визнання товарів гуманітарною допомогою. Тепер медичні вироби та ліки, визначені Міністерством охорони здоров'я, визнаватимуть гумдопомогою незалежно від терміну придатності вантажу, а ухвалення спеціального рішення державними органами не знадобиться.

Водночас врегульовується питання правового статусу транспортних засобів, які визнають гуманітарною допомогою. Автівки, які надходять в Україну під час війни, звільняють від оподаткування. Це стосується і машин, призначених для перевезення понад восьми осіб та осіб із інвалідністю з ураженням опорно-рухового апарату, які передають, зокрема, закладам соціального захисту населення та охорони здоров'я.

У Мінсоцполітики зазначають, що документ розширить перелік отримувачів гуманітарної допомоги.

Раніше це могли бути зареєстровані в Україні благодійні фонди та громадські організації з визначеними напрямками статутної діяльності. Однак тепер додаються іноземні благодійні організації, представництва яких акредитовані в Україні. Отримувачами можуть бути й:

неприбуткові державні та комунальні установи;

органи місцевого самоврядування;

надавачі соціальних послуг.

Також закон встановлює, що товари, які благодійні організації придбали за кордоном, визнаються гуманітарною допомогою, якщо їх безоплатно роздали набувачам протягом 90 днів з дати перетину кордону.

Паралельно встановлюється можливість передавати транспортні засоби військовим як фізичним особам у якості гуманітарної допомоги.