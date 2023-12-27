Почему блокада транспорта на польской границе угрожает потоку гуммпомощи из США

Искусственная блокада украинской границы польскими перевозчиками все больше превращается в фарс. Несмотря на попытку правительства Украины найти точки понимания, протестующие уже объявили, что не планируют прекращать блокировку границы ни на рождественские, ни на новогодние праздники. И неважно, что продолжительность и форма забастовки создают реальную угрозу жизни и безопасности людей.

Из-за блокады экономика Украины уже потеряла более EUR1 млрд, подсчитали в Ассоциации международных автоперевозчиков. И это только начало, ведь бастующие угрожают блокировать границу как минимум до марта.

Впрочем, ущерб украинской экономике – это только верхушка айсберга. Из-за польской забастовки на грани срыва оказались поставки в Украину гуманитарной помощи . Действия поляков доставляют неприятности не только получателям помощи в Украине, но и иностранным донорам, которые с начала вторжения РФ передали десятки тысяч тонн важных грузов.

Организаторы протеста отмечают, что блокировка не касается гуманитарной помощи и топлива. Но известны случаи, когда грузовики с топливом и гуманитаркой стоят в общей очереди. Протестующие создают для украинцев проблемы даже когда гуманитарка проходит границу без задержек. А некоторые транспортные компании, вероятно, зарабатывают на этом дополнительные деньги.

Так, например, произошло с гуманитарным грузом американского благотворительного фонда Ukraine Aid. С начала войны представители фонда в координации с украинскими партнерами направили в Украину партию медицинского оборудования, совокупная стоимость которого оценивается более чем в $1 млн. Это существенный "донат" для находящейся в состоянии войны страны. Важно, что оборудование и расходные материалы американцы посылают по запросу больниц – то есть сначала украинские медики выбирают необходимое, и только после этого американцы формируют свертки.

Ukraine Aid направляет помощь Украине контейнерами: из Кливленда (Огайо) груз по морю сначала попадает в польский порт Гдыня, а оттуда польские логистические компании транспортируют его в украинские больницы. Груз по всем требованиям сертифицирован как гуманитарная помощь.

С начала войны я был вовлечен в процесс поиска необходимого оборудования для украинских больниц, поэтому попросил Ukraine Aid предоставить соответствующие "транспортные инвойсы".

А теперь чудеса арифметики: все контейнеры, которые фонд направлял в Украину до начала блокады, стоили примерно одинаково, ведь груз был предназначен для больниц, которые находятся на востоке Украины.

Например, контейнер весом 6,6 тонны, отправленный в марте 2023 года в Донецкую область. По информации Ukraine Aid, стоимость его транспортировки составила $4305. Подобная стоимость имела транспортировка контейнера весом 6,16 тонны, отправленного в июне в Днепропетровскую область - $4185. В то же время, контейнер на Днепропетровщину с меньшим весом – 5,68 тонны, отправленный в ноябре в разгар блокады, уже стоил у того же польского перевозчика $6135.

Более того, с начала переговоров о транспортировке его стоимость росла чуть ли не через день, утверждают в Ukraine Aid.

Вот что сообщил мне глава фонда Деннис де Сантис: “Каждые два-три дня предоставлялась новая, более высокая смета расходов. Отгрузка постоянно задерживалась. Не было четких заверений, что груз вообще будет доставлен".

То есть граница заблокирована для украинских перевозчиков, а забастовщики уверяют, что гуманитарные грузы пропускают без задержек. Что же повлекло за собой скачок цен с традиционных четырех тысяч долларов до шести? Неужели дефицит польских автомобилей на рынке? Если да, получается, что протестующие создают проблемы и для польских водителей. Выходит, что увеличение "чека" на перевозку - это плата за риски. В таком случае в треугольнике – "донор – перевозчик – получатель" страдают все, кроме перевозчика.

На самом деле расходы на перевозку, которые растут от 50% до 100%, неприемлемы для благотворительных организаций , доставляющих гуманитарные грузы. Более того, для Украины чрезвычайно важно не только привлечь, но и удержать донора.

В случае, когда благотворитель не может спланировать свои расходы и получает сюрпризы в виде заоблачного "чека" на перевозку, он дважды подумает, стоит ли ему в следующий раз вообще присылать помощь Украине. И не потому, что он не хочет, а потому что элементарно это стоит больше, чем запланировано средств на благотворительность в годовой смете.

Поэтому польские забастовщики не просто наносят ущерб украинской экономике, но разрушают горизонтальные связи между донорами и теми, кто в Украине критически нуждается в помощи.

И это грандиозная проблема, учитывая, что украинско-польская граница может быть заблокирована надолго.