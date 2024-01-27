В Минэкономики призвали иностранных партнеров заказывать гуманитарную помощь для Украины у украинских производителей

Заказ иностранными партнерами гуманитарной помощи или оборудования для Украины у украинских производителей делает доставку помощи более быстрой, дешевой, эффективной и стимулирует рост экономики страны.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Об этом написала министр экономики Украины Юлия Свириденко в своей колонке для Kyiv Independent.

По ее словам, такой подход оказывает хорошее влияние на эффективность донорской помощи Украине: привлечение украинских производителей гарантирует, что у украинцев будет работа, у бюджета — дополнительные налоги, а реципиенты помощи получат товары, к которым уже привыкли.

Важнейшим является то, что до 40% денег, потраченных на производство внутри страны, затем возвращаются в бюджет в виде налогов и сборов.

"А это дополнительная возможность поддерживать наш сектор безопасности и обороны", – отметила Свириденко.

В качестве примеров министр экономики привела следующие действия:

заказ Швейцарией вездеходов "Богун-2" у киевской компании Quadro International для нужд ГСЧС;

заказ Данией школьных автобусов для общин Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областей у черниговского завода "Эталон";

передача Всемирно-продовольственной программой ООН Харьковской области трех машин для подготовки почвы для разминирования, приобретенных у местного харьковского производителя.

По подсчетам Минэкономики, одна такая машина стоит 5,6 млн грн. Соответственно, суммарно от закупки этих трех машин примерно до 7 млн грн вернутся в бюджет в виде налогов.

В целом применение подхода "помогай Украине изнутри страны" позволило бы обеспечить работой тысячи людей на предприятиях, получивших заказ и в смежных секторах, которые обеспечивали необходимые компоненты для осуществления этого заказа. Следовательно, Правительство заинтересовано в наращивании такого подхода, ведь это будет способствовать экономической самозарядности Украины.

Напомним, в начале января 2024 года в ООН заявили, что в этом году 40% населения Украины будет нуждаться в гуманитарной помощи. Совместно с партнерами ООН обратилась к донорам выделить $4,2 млрд в поддержку пострадавших от войны общин в Украине и общин, принимающих беженцев.