У Мінекономіки закликали іноземних партнерів замовляти гуманітарну допомогу для України в українських виробників

Замовлення іноземними партнерами гуманітарної допомоги чи обладнання для України в українських виробників робить доставку допомоги швидшою, дешевшою, ефективнішою та стимулює зростання економіки країни.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це написала міністр економіки України Юлія Свириденко у своїй колонці для Kyiv Independent.

За її словами, такий підхід гарно впливає на ефективність донорської допомоги Україні: залучення українських виробників гарантує, що українці матимуть роботу, бюджет — додаткові податки, а реципієнти допомоги отримають товари, до яких вже звикли.

Найважливішим є те, що до 40% грошей, які витратили на виробництво всередині країни, потім повертаються у бюджет у вигляді податків та зборів.

"А це додаткова можливість підтримувати наш сектор безпеки та оборони", - зазначила Свириденко.

У якості прикладів міністр економіки навела наступні дії:

замовлення Швейцарією всюдиходів "Богун-2" у київської компанії Quadro International для потреб ДСНС;

замовлення Данією шкільних автобусів для громад Дніпропетровської, Харківської та Миколаївської областей у чернігівського заводу "Еталон";

передача Всесвітньо-продовольчою програмою ООН Харківській області трьох машин для підготовки грунту для розмінування, які придбали у місцевого харківського виробника.

За підрахунками Мінекономіки, одна така машина коштує 5,6 млн грн. Відповідно, сумарно від закупівлі цих трьох машин, приблизно до 7 млн грн повернуться у бюджет у вигляді податків.

Загалом, застосування підходу "допомогай Україні зсередини країни" дозволило б забезпечити роботою тисячі людей на підприємствах, що отримали замовлення та у суміжних секторах, які забезпечували необхідні компоненти для втілення цього замовлення. Відтак Уряд зацікавлений у нарощенні такого підходу, адже це сприятиме економічній самозарадності України.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року в ООН заявили, що цьогоріч 40 % населення України потребуватиме гуманітарної допомоги. Спільно з партнерами ООН звернулася до донорів виділити $4,2 млрд на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та громад, які приймають біженців.