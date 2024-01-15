ООН просить $4,2 млрд на підтримку постраждалих громад в Україні

Організація Об’єднаних Націй спільно з партнерами звернулися до донорів із проханням виділити 4,2 мільярда доларів США на підтримку постраждалих від війни громад в Україні та громад, які приймають біженців. Також допомоги потребують українські біженці, які виїхали в сусідні країни.

Про це йдеться на сайті організації.

Зазначається, що даний План гуманітарних потреб і реагування вимагає з цієї суми 3,1 мільярда доларів для підтримки приблизно 8,5 мільйонів людей в Україні, решта 1,1 мільярда доларів – для біженців і громад за межами України, які їх приймають.

Загалом два високопріоритетних плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 мільйонів людей в Україні та регіоні.

"Сотні тисяч дітей живуть у громадах на передовій війни, налякані, травмовані та позбавлені своїх базових потреб. Один лише цей факт має змусити нас зробити все можливе, щоб надати Україні більше гуманітарної допомоги", — сказав генеральний секретар з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

У звіті вказано, що українські біженці в сусідніх країнах також потребують посилення та постійної підтримки. Незважаючи на зусилля щодо інклюзії, лише половина дітей-біженців шкільного віку навчається в школах приймаючих країн, у той час як чверть біженців, які потребують допомоги, відчувають труднощі з доступом до медичної допомоги. Лише від 40 до 60 % мають роботу, часто нижчу за свою кваліфікацію, і багато з них є вразливими.

Гуманітарна допомога від ООН

Додамо, що за даними ООН, на даний час 14,6 мільйонів людей потребують гуманітарної допомоги в Україні, тобто приблизно 40 % населення. Близько 6,3 мільйона людей покинули країну та залишаються біженцями по всій Європі.

Додамо, раніше Організація об’єднаних націй звернулася до партнерів у зв’язку з корегуванням плану реагування на гуманітарні виклики, та просить виділити для України допомогу у розмірі 435 мільйонів доларів на задоволення зимових потреб понад 11 мільйонів українців.

Першочергово підтримка надаватиметься прифронтовим областям: Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Херсонській, Луганській, Миколаївській, Сумській і Запорізькій областях.