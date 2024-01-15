ООН просит $4,2 млрд для поддержки пострадавших общин в Украине

Организация Объединенных Наций совместно с партнерами обратились к донорам с просьбой выделить 4,2 миллиарда долларов США в поддержку пострадавших от войны общин в Украине и принимающих беженцев. Также в помощи нуждаются украинские беженцы, выехавшие в соседние страны.

Об этом идет речь на сайте организации.

Отмечается, что данный План гуманитарных потребностей и реагирования требует из этой суммы 3,1 миллиарда долларов для поддержки примерно 8,5 миллионов человек в Украине, остальные 1,1 миллиарда долларов – для беженцев и общин за пределами принимающих их Украины.

В общей сложности два высокоприоритетных плана ООН направлены на поддержку около 10,8 миллионов человек в Украине и регионе.

"Сотни тысяч детей живут в общинах на передовой войне, напуганы, травмированы и лишены своих базовых потребностей. Один только этот факт должен заставить нас сделать все возможное, чтобы предоставить Украине больше гуманитарной помощи", - сказал генеральный секретарь по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи. Мартин Гриффитс.

В отчете указано, что украинские беженцы в соседних странах также нуждаются в усилении и постоянной поддержке. Несмотря на усилия по инклюзии, только половина детей-беженцев школьного возраста учится в школах принимающих стран, в то время как четверть нуждающихся в помощи беженцев испытывают трудности с доступом к медицинской помощи. Лишь от 40 до 60 % имеют работу, часто ниже своей квалификации, и многие из них уязвимы.

Гуманитарная помощь от ООН

Добавим, что по данным ООН, в настоящее время 14,6 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи в Украине, то есть примерно 40 % населения. Около 6,3 миллионов человек покинули страну и остаются беженцами по всей Европе.

Добавим, ранее Организация объединенных наций обратилась к партнерам в связи с корректировкой плана реагирования на гуманитарные вызовы и просит выделить для Украины помощь в размере 435 миллионов долларов на удовлетворение зимних нужд более 11 миллионов украинцев.

В первую очередь поддержка будет оказываться прифронтовым областям: Донецкой, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Николаевской, Сумской и Запорожской областях.