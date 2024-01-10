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В Україні напрацьовують механізми підтримки вітчизняного виробництва
Міністерство економіки постійно працює над розробкою нових механізмів, покликаних сприяти розвитку вітчизняного виробництва та удосконаленню процедури держзакупівель, і впроваджує їх.
Про це повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.
"Міністерство економіки послідовно підтримує національного виробника та розвиток вітчизняного виробництва. Від українських платників податків напряму залежать надходження до бюджету, а отже, спроможність країни фінансувати оборону. І в Мінекономіки переконані, що кошти з державних закупівель мають залишатися в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб кожну копійку, яка йде з бюджету, ми витрачали всередині країни, а не сплачували за імпорт", - підкреслила Бігун.
За її словами, Мінекономіки розуміє проблемні питання, з якими стикаються сьогодні представники вітчизняної легкої промисловості, що прагнуть виробляти та постачати продукцію силам безпеки та оборони. Насамперед, це неможливість довгострокового планування, брак обігових коштів тощо. У свою чергу, для держави вкрай важливі гарантії, що необхідна продукція буде поставлена вчасно та матиме належну якість. Для вирішення комплексу питань Міністерство економіки напрацьовує відповідні механізми та інструменти.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зокрема, наразі триває робота над розробкою "оборонних рамок" - нового інструменту, який доповнить актуальні сьогодні прямі закупівлі чи спрощені закупівлі в системі Прозорро. Інструмент дозволить заздалегідь кваліфікувати виробників, що мають намір брати участь в оборонних держзакупівлях. Його впровадження спростить та пришвидшить процедуру.
Також, як зазначила Бігун, напрацьовуються механізми, які дозволяли б укладати довгострокові договори на постачання між виробником та державою. Сьогодні, нагадаємо, бюджетні зобов’язання держави обмежені бюджетним роком.
"Якщо ж йдеться про брак обігових коштів, то, наприклад, нещодавно до програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми додали факторинг. Держава компенсуватиме витрати на сплату базової винагороди фактору до рівня 13% річних", - зазначила Бігун.
Нагадаємо, проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів.