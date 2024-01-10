В Україні напрацьовують механізми підтримки вітчизняного виробництва

Міністерство економіки постійно працює над розробкою нових механізмів, покликаних сприяти розвитку вітчизняного виробництва та удосконаленню процедури держзакупівель, і впроваджує їх.

Про це повідомила заступник міністра економіки України Надія Бігун.

"Міністерство економіки послідовно підтримує національного виробника та розвиток вітчизняного виробництва. Від українських платників податків напряму залежать надходження до бюджету, а отже, спроможність країни фінансувати оборону. І в Мінекономіки переконані, що кошти з державних закупівель мають залишатися в Україні. Ми маємо зробити все можливе, щоб кожну копійку, яка йде з бюджету, ми витрачали всередині країни, а не сплачували за імпорт", - підкреслила Бігун.

За її словами, Мінекономіки розуміє проблемні питання, з якими стикаються сьогодні представники вітчизняної легкої промисловості, що прагнуть виробляти та постачати продукцію силам безпеки та оборони. Насамперед, це неможливість довгострокового планування, брак обігових коштів тощо. У свою чергу, для держави вкрай важливі гарантії, що необхідна продукція буде поставлена вчасно та матиме належну якість. Для вирішення комплексу питань Міністерство економіки напрацьовує відповідні механізми та інструменти.

Зокрема, наразі триває робота над розробкою "оборонних рамок" - нового інструменту, який доповнить актуальні сьогодні прямі закупівлі чи спрощені закупівлі в системі Прозорро. Інструмент дозволить заздалегідь кваліфікувати виробників, що мають намір брати участь в оборонних держзакупівлях. Його впровадження спростить та пришвидшить процедуру.

Також, як зазначила Бігун, напрацьовуються механізми, які дозволяли б укладати довгострокові договори на постачання між виробником та державою. Сьогодні, нагадаємо, бюджетні зобов’язання держави обмежені бюджетним роком.

"Якщо ж йдеться про брак обігових коштів, то, наприклад, нещодавно до програми "Доступні кредити 5-7-9%" ми додали факторинг. Держава компенсуватиме витрати на сплату базової винагороди фактору до рівня 13% річних", - зазначила Бігун.

Нагадаємо, проєкт USAID "Інвестиції для стійкості бізнесу" у партнерстві з Міністерством економіки України оголошує про початок нової грантової програми для середніх та великих підприємств. Загальна сума фінансування складає $15 мільйонів. Один бізнес зможе отримати грант від $250 тисяч до $2 мільйонів.