В Украине нарабатывают механизмы поддержки отечественного производства

Министерство экономики постоянно работает над разработкой новых механизмов, призванных способствовать развитию отечественного производства и усовершенствованию процедуры госзакупок и внедряет их.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Надежда Бигун.

"Министерство экономики последовательно поддерживает национального производителя и развитие отечественного производства. От украинских налогоплательщиков напрямую зависят поступления в бюджет, а значит, способность страны финансировать оборону. И в Минэкономики убеждены, что средства государственных закупок должны оставаться в Украине. Мы должны сделать все возможное". Чтобы каждую копейку, которая идет из бюджета, мы тратили внутри страны, а не платили за импорт", - подчеркнула Бигун.

По ее словам, Минэкономики понимает проблемные вопросы, с которыми сталкиваются сегодня представители отечественной легкой промышленности, стремящиеся производить и поставлять продукцию силам безопасности и обороны. Прежде всего, это невозможность долгосрочного планирования, нехватки оборотных средств и т.п. В свою очередь, для государства крайне важны гарантии, что необходимая продукция будет поставлена вовремя и будет иметь надлежащее качество. Для решения комплекса вопросов Министерство экономики вырабатывает соответствующие механизмы и инструменты.

В частности, продолжается работа над разработкой "оборонных рамок" - нового инструмента, который дополнит актуальные сегодня прямые закупки или упрощенные закупки в системе Прозорро. Инструмент позволит заранее квалифицировать производителей, намеревающихся участвовать в оборонных госзакупках. Его внедрение упростит и ускорит процедуру.

Также, как отметила Бигун, нарабатываются механизмы, позволяющие заключать долгосрочные договоры на поставки между производителем и государством. Сегодня бюджетные обязательства государства ограничены бюджетным годом.

"Если же речь идет о нехватке оборотных средств, то, например, недавно в программу "Доступные кредиты 5-7-9%" мы добавили факторинг. Государство будет компенсировать расходы по уплате базового вознаграждения фактору до уровня 13% годовых", - отметила Бигун.

Напомним, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" в партнерстве с Министерством экономики Украины объявляет о начале новой грантовой программы для средних и крупных предприятий. Общая сумма финансирования составляет 15 миллионов долларов. Один бизнес сможет получить грант от $250 тысяч до $2 миллионов.