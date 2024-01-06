Министерство экономики подготовило проект нового Кодекса законов о труде

Новое законодательство должно легализовать разные формы занятости: дистанционную работу, надомную, нефиксированное рабочее время. Также сбор информации о работнике будет диджитализован, поэтому больше не понадобятся бумажные трудовые книжки. Об этом сообщила первый министр экономики Юлия Свириденко.

В январе стартует обсуждение документа со всеми заинтересованными сторонами: "Рынок труда в Украине по-прежнему функционирует по Кодексу законов о труде 1971 года. Несмотря на многочисленные изменения, этот документ больше не отвечает требованиям времени и тормозит развитие экономики, - отметила Свириденко.

Также в 2024 году министерство экономики планирует реформировать подходы к государственному заказу, что поможет противодействовать структурной безработице.

"Это такой вид кадрового дефицита, когда безработных много, но в то же время рынок труда нуждается совсем в других специалистах. Чтобы решить эту проблему, госзаказ в высших учебных заведениях будет сведен к минимуму. В то же время у украинцев появится возможность получить грант и получить желаемую профессию", - говорится в сообщении.

Таким образом, грант будет частично покрывать расходы на обучение (cofinancing of tuition). Заведение и образовательную программу студент будет выбирать по своим предпочтениям. Цель такой системы – максимальная свобода выбора.

"Молодой человек будет поступать в то учебное заведение, куда хочет, а не где есть бюджетные места. В таком случае шансы, что по окончании он или она будут работать по специальности – значительно выше, чем в нынешних условиях", – подчеркнула министр.

Какие изменения ожидают Государственную службу занятости

В министерстве экономики говорят, что деятельность Государственной службы занятости будет модернизирована. В рамках реформы в организации будет оцифровано 90% процессов. Также планируется создать широкую сеть партнерств по:

тренинговыми компаниями,

компаниями по подбору персонала,

общественными организациями, занимающимися соцпроектами.

Также увеличатся объемы государственной поддержки людей и бизнеса. В частности, обучение и переобучение смогут пройти 100 тысяч украинцев. А работодатели смогут получить компенсации за обустройство не менее 10 тыс. инклюзивных рабочих мест. Кроме того, в рамках программы єРобота планируется выдать 15 тыс. грантов:

на собственное дело,

для ветеранов, ветеранок и их жен и мужей,

для перерабатывающих предприятий.

Если же человек не знает, на кого учиться или планирует сменить профессию, Министерство экономики рекомендует присмотреться к перечню актуальных направлений, в которых нуждается рынок труда. То есть сейчас в Украине необходимы:

инженеры и технические специалисты оборонно-промышленного комплекса,

военные всех специальностей,

выпускники из STEM-образования (наука, технологии, инженерия и математика),

медики, в частности реабилитологи и психологи,

педагоги,

энергетики,

строители, архитекторы, проектанты и т.д.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Украина существенно увеличит объем финансирования грантовой программы єРобота для развития малого и среднего бизнеса, на это предусмотрено около 9 млрд грн. Для сравнения: за полтора года его действия государство профинансировало грантов на 6,5 млрд грн.