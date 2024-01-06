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Економіка
Дата публікації

Міністерство економіки підготувало проєкт нового Кодексу законів про працю

В Україні хочуть легалізувати різні форми зайнятості. Джерело: depositphotos
В Україні хочуть легалізувати різні форми зайнятості. Джерело: depositphotos

Нове законодавство має легалізувати різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. Також збір інформації про працівника буде діджиталізовано, тож більше не знадобляться паперові трудові книжки. Про це повідомила перший міністр економіки Юлія Свириденко. 

У січні стартує обговорення документу з усіма зацікавленими сторонами: “Ринок праці в Україні досі функціонує за Кодексом законів про працю 1971 року. Попри численні зміни, цей документ більше не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки”, - зазначила Свириденко. 

Також у 2024 році міністерство економіки планує реформувати підходи до державного замовлення, що допоможе протидіяти структурному безробіттю. 

“Це такий вид кадрового дефіциту, коли безробітних багато, але в той самий час ринок праці потребує зовсім інших фахівців. Щоб розв’язати цю проблему, держзамовлення у вищих навчальних закладах буде зведено до мінімуму. Натомість в українців з’явиться можливість  отримати грант та отримати бажану професію”, - сказано в повідомленні. 

Таким чином, грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору. 

“Молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов”, – підкреслила міністр. 

Які зміни очікують Державну службу зайнятості

В міністерстві економіки кажуть, що діяльність Державної служби зайнятості буде модернізована. В рамках реформи в організації буде оцифровано 90% процесів. Також планується створити широку мережу партнерств з:

  • тренінговими компаніями,  
  • компаніями з підбору персоналу,  
  • громадськими організаціями, що займаються соцпроєктами. 

Також збільшаться обсяги державної підтримки людей та бізнесу. Зокрема, навчання та перенавчання зможуть пройти 100 тис. українців. А роботодавці зможуть отримати компенсації за облаштування щонайменше 10 тис. інклюзивних робочих місць. Окрім цього, у межах програми єРобота планується видати 15 тис. грантів:

  • на власну справу, 
  • для ветеранів, ветеранок та їхніх дружин і чоловіків,
  • для переробних підприємств.

Якщо ж людина не знає, на кого вчитися або планує змінити професію, Міністерство економіки рекомендує придивитися на перелік актуальних напрямків, яких потребує ринок праці. Тобто, зараз в Україні необхідні:

  •  інженери та технічні спеціалісти оборонно-промислового комплексу, 
  • військові всіх спеціальностей, 
  • випускники зі STEM-освіти (наука, технології, інженерія та математика), 
  • медики, зокрема реабілітологи і психологи, 
  • освітяни, 
  • енергетики, 
  • будівельники, архітектори, проєктанти тощо.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році Україна суттєво збільшить обсяг фінансування грантової програми “єРобота” для розвитку малого та середнього бізнесу, на це передбачено близько 9 млрд грн. Для порівняння: за півтора роки її дії держава профінансувала грантів на 6,5 млрд грн.

Автор:
Христина Коновалова