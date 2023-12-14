Как работать в новой системе регистрации гуманитарной помощи: практический опыт

С 1 декабря 2023 года заработали новые правила ввоза гуманитарной помощи из-за границы, принятые постановлением Кабмина в сентябре 2023 года.

Суть новых правил заключается в строгом контроле поставок в Украину и распределении гуманитарных грузов через отчеты в Автоматизированной системе регистрации помощи и через таможню.

Внедрение этой системы вызвало массовую критику со стороны волонтерского сообщества. Основной аргумент – сплошное усложнение работы волонтерских организаций.

Поэтому в ноябре правительство приняло уточняющее постановление, которым с 1 декабря по 1 апреля 2024 года был начат тестовый (переходный) период работы. До этой даты остается возможность ввезти гуманитарку по бумажной декларации. Она подается непосредственно при таможенном оформлении.

Но независимо от выбранного сейчас способа ввоза гуманитарки, все получатели, до 1 апреля следующего года, будут должны подать отчет в систему о целевом использовании гуманитарной помощи, которую завезли с 1 декабря.

В настоящее время в Реестре получателей гуманитарной помощи зарегистрировано уже около 500 пользователей. Наш фонд уже ввез гуманитарный груз через регистрацию в Автоматизированной системе. Практика свидетельствует, что систему в сотрудничестве с волонтерскими организациями нужно совершенствовать. Время на это есть, но нельзя допустить снижения поставок гумантирки из-за добросовестных фондов в Украину.

Верная цель

Стратегическая цель внедрения этой системы очень важна и верна. Это прекратит ввоз под видом гуманитарной помощи коммерческих грузов без надлежащего растаможивания и уплаты налогов и сборов.

Действительно, иногда такое делалось некоторыми неблагополучными фондами. Но чаще всего добросовестные фонды даже не знали, что под их именем что-то ввозится неизвестными дельцами. То есть речь фактически шла о контрабанде. Почему это происходило и какая роль правоохранителей здесь – другой вопрос. При определенной добросовестной работе фискалов такие позорные проявления обмана можно было бы прекратить. Правительство пошло по другому пути, введя превентивный контроль за потоками поставок.

В этом всем главное «вместе с водой не выплеснуть из ночей ребенка».

Поэтому сейчас важно публично анализировать, как будет работать система на практике. Поскольку вместо заявленного сотрудничества со стороны госчиновников может включиться пресловутый «карательно-коррупционный» подход. И самое вредное – может просто уменьшиться помощь из-за границы волонтерскими организациями.

Проблемы и реагирование

Я бы выделил три важных замечания по работе системы.

Первый. Существенно увеличивается нагрузка на волонтеров, и так часто работающих на грани своих возможностей. В таможенной декларации следует указать весь тот же перечень товаров с теми же данными, что и в электронной системе. Незначительные ошибки в заполнении декларации приводят к блокировке груза. Поэтому каждый фонд должен искать возможности и нанимать отдельных людей, которые будут внимательно все это вносить. То есть специалистов, по меньшей мере, со знанием знаниями растаможки грузов. Это создает дополнительную финансовую нагрузку, которую выдержат не все волонтерские организации.

Например, ввозя гумгруз на этот раз, на таможне мы столкнулись с проблемой: когда заполнили декларацию, возникли разногласия в информации о весе завозимого груза, и нас заставили переработать декларацию. Причина – техошибка наших зарубежных доноров.

Поэтому мы уже со страхом ждем, когда нам нужно будет ввозить одновременно несколько грузов и проходить границу. Таким образом, нагрузка на рабочее время волонтеров значительно возрастет.

При этом уже есть случаи у коллег, когда из-за перегрузки система просто зависала. Из-за чего волонтерам приходилось ждать возобновления работы ночью на границе с грузами. В таких условиях очень сложно планировать логистический процесс ввоза груза.

Полагаю, что после 2-3 месяцев получения практического опыта прохождения границы правительство в лице Минсоцполитики должно оперативно собраться с наиболее активными фондами (новая система безошибочно позволит их определить). И проработать все узкие места при прохождении таможни. Следовательно, внести коррективы в действующее постановление. Возможно даже, при необходимости, продолжив тестовый период работы системы, чтобы успеть имплементировать эти изменения.

Тем более что собственно техническая сторона работы самой автоматизированной системы должна быть безупречной. Пока она не будет полностью корректно выдерживать нагрузку, должна существовать параллельная возможность бумажного декларирования на таможне.

Второе. В переговорах с нашим фондом и со многими другими иностранные волонтеры часто выражают скепсис относительно предоставления детализированных списков входящего в гуманитарный груз. Волонтеры за рубежом, которые собирают гумдопомощь для Украины от граждан, не имеют людей и возможностей, чтобы переписывать, в каком количестве им принесли те или иные вещи, лекарства и т.п. Следовательно, многие из них уже размышляют, смогут ли они продолжать организовывать грузы в Украину на нынешнем уровне.

Третье. Существует сложность с распределением гуманитарной помощи. Установлено, что в течение 90 дней с даты внесения информации о таможенном оформлении гуманитарной помощи по декларации нужно подать соответствующий отчет. Но, например, зарубежные партнеры передали имеющиеся у них одеяла и спальные мешки для ВСУ в летний период. Понятно, что запросы от военных в течение 90 дней в фонд на эти вещи поступать не будут. Тогда что нужно постоянно подавать отчеты с остатками продукции? Насколько оправдана такая волокита?

Также в отчете следует указывать всех физических лиц, получивших помощь, если волонтеры фонда напрямую передают гуманитарные товары людям (а не отдельному юрлицу). Подтвердить такую передачу следует соответствующими «первичными документами». Что это такое, акты от гражданина о приеме и передаче? И для чего они? Кто и как вообще будет такое проверять? Зато, если не будет этой «бумажки» тебе грозят санкции от правоохранителей.

Все это также создает большие нагрузки именно на прозрачные фонды. Это как ситом ловить воду. Расходы невероятны. Идет замедление работы и помощи. При этом реальная цель – поймать всех воров – не достигается.

Считаю такую отчетность нужно спросить. Государство (стражи, контролеры) в данном случае должно действовать больше как превентивный аналитический центр. То есть если по системе видны какие-то регулярные очевидные несоответствия в работе того или иного фонда, тогда уже подключать общие проверки.

А «ловить» добросовестные фонды просто на фактах ошибок при передаче рядовому гражданину помощи только усугубит работу фондов. Ведь это сложная работа – собрать такие бумажки и еще не допустить даже механических ошибок.

Поэтому, повторюсь, за 2-3 месяца из новых правил нужно убрать все, что чрезмерно усложняет работу. При этом оставить государственным органам способность видеть по системе общую картину. Исключительно для того, чтобы была возможность отследить реальных воров. А не те организации, которые неизбежно, в условиях военного положения и необходимости скорой передачи помощи, не смогут филигранно выполнить все чрезмерные требования государства.