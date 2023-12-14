Як працювати в новій системі реєстрації гуманітарної допомоги: практичний досвід

З 1 грудня 2023 року запрацювали нові правила ввезення гуманітарної допомоги з-за кордону, яку були прийняті постановою Кабміну у вересні 2023 року.

Суть нових правил полягає в суворому контролі над постачанням в Україну та розподілі гуманітарних вантажів через звітування в Автоматизованій системі реєстрації допомоги та через митницю.

Запровадження цієї системи викликало масову критику з боку волонтерської спільноти. Основний аргумент – суцільне ускладнення роботи волонтерських організацій.

Тому в листопаді уряд прийняв уточнюючу постанову, якою з 1 грудня до 1 квітня 2024 року було започатковано тестовий (перехідний) період роботи. До цієї дати лишається можливість завезти гуманітарку за паперовою декларацією. Вона подається безпосередньо під час митного оформлення.

Але незалежно від обраного зараз способу завезення гуманітарки, всі отримувачі, до 1 квітня наступного року, будуть повинні подати звіт у систему про цільове використання гуманітарної допомоги, яку завезли з 1 грудня.

На даний час у Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги зареєстровано вже близько 500 користувачів. Наш фонд вже ввіз гуманітарний вантаж через реєстрацію в Автоматизованій системі. Практика свідчить, що систему, у співпраці з волонтерськими організаціями, потрібно удосконалювати. Час на це є, але не можна допустити зниження постачань гумантірки через сумлінні фонди в Україну.

Вірна мета

Стратегічна мета впровадження цієї системи дуже важлива та правильна. Це припинити ввезення під видом гуманітарної допомоги комерційних вантажів без належного розмитнення та сплати податків та зборів.

Дійсно інколи таке робилося деякими недоброчесними фондами. Але частіше за все сумлінні фонди навіть і не знали, що під їхнім ім’ям щось ввозиться невідомими ділками. Тобто мова фактично йшла про контрабанду. Чому це відбувалось і яка тут роль правоохоронців – інше питання. При певній добросовісні роботі фіскалів такі ганебні прояви обману можна було б припинити. Уряд пішов іншим шляхом, ввівши превентивний контроль за потоками постачань.

У цьому всьому головне «разом з водою не виплеснути з ночов дитину».

Тому зараз важливо публічно аналізувати як буде працювати система на практиці. Бо замість заявленої співпраці з боку держчиновників може увімкнутися сумнозвісний «карально-корупційний» підхід. І саме шкідливе – може просто зменшитись допомога з-за кордону волонтерськими організаціями.

Проблеми та реагування

Я би виділив три важливі зауваження щодо роботи системи.

Перше. Суттєво збільшується навантаження на волонтерів, які і так часто працюють на межі своїх можливостей. В митній декларації треба зазначити весь той же перелік товарів із тими ж даними, що і в електронній системі. Незначні помилки в заповненні декларації призводять до блокування вантажу. Тому кожен фонд тепер має шукати можливості і наймати окремих людей, які будуть уважно все це вносити. Тобто спеціалістів щонайменше зі знанням знаннями розмитнення вантажів. Це створює додаткове фінансове навантаження, яке витримають не всі волонтерські організації.

Наприклад, ввозячи гумвантаж цього разу, на митниці ми зіштовхнулися з проблемою: коли заповнили декларацію, виникли розбіжності в інформації щодо ваги вантажу, який завозився, і нас змусили переробити декларацію. Причина – техпомилка наших закордонних донорів.

Тому ми вже з острахом чекаємо, коли нам треба буде ввозити одночасно кілька вантажів і проходити кордон. Таким чином навантаження на робочий час волонтерів значно зросте.

При цьому вже є випадки у колег, коли через перевантаження система просто «зависала». Через що волонтерам доводилось очікувати відновлення її роботи вночі на кордоні з вантажами. В таких умовах дуже складно планувати логістичний процес ввезення вантажу.

Вважаю, що після 2-3 місяців отримання практичного досвіду проходження кордону уряд в особі Мінсоцполітики має оперативно зібратись з найбільш активними фондами (нова система безпомилково дозволить їх визначити). Та опрацювати всі вузькі місця при проходженні митниці. Відтак внести корективи в діючу постанову. Можливо навіть, за потреби, продовживши тестовий період роботи системи щоб встигнути імплементувати ці зміни.

Тим більше, що власне технічна сторона роботи самої Автоматизованої системи повинна бути бездоганною. Поки вона не буде повністю коректно витримувати навантаження повинна існувати паралельна можливість паперового декларування на митниці.

Друге. В переговорах з нашим фондом і з багатьма іншими іноземні волонтери часто висловлюють скепсис щодо надання деталізованих списків того, що входить у гуманітарний вантаж. Волонтери за кордоном, які збирають гумдопомогу для України від громадян, не мають людей і можливостей, щоб переписувати, в якій кількості їм принесли ті чи інші речі, ліки тощо. Отже, багато хто з них уже розмірковує, чи зможе він продовжувати організовувати вантажі в Україну на нинішньому рівні.

Третє. Існує складність з розподілом гуманітарної допомоги. Встановлено, що протягом 90 днів, з дати внесення інформації про митне оформлення гуманітарної допомоги за декларацією, потрібно подати відповідний звіт. Але, наприклад, закордонні партнери передали наявні в них ковдри та спальні мішки для ЗСУ в літній період. Зрозуміло, що запитів від військових протягом 90 днів до фонду на ці речі надходити не буде. Тоді, що потрібно постійно подавати звіти з залишками продукції? Наскільки виправдана така тяганина?

Також у звіті треба вказувати всіх фізичних осіб, які одержали допомогу, якщо волонтери фонду напряму передають гуманітарні товари людям (а не окремій юрособі). Підтвердити таку передачу треба відповідними «первинними документами». Що це таке, акти від громадянина про прийом і передачу? І навіщо вони? Хто та як взагалі буде таке перевіряти? Зате, якщо не матимеш цього «папірця» тобі загрожують санкції від правоохоронців.

Все це також створює великі навантаження саме на прозорі фонди. Це як ситом ловити воду. Витрати неймовірні. Йде уповільнення роботи та допомоги. При цьому реальна ціль – піймати всіх злодіїв – не досягається.

Вважаю таку звітність треба спросити. Держава (правоохоронці, контролери) у даному випадку повинна діяти більше як превентивний аналітичний центр. Тобто, якщо по системі видно якісь регулярні очевидні невідповідності в роботі того чи іншого фонду, тоді вже підключати загальні перевірки.

А «ловити» сумлінні фонди просто на фактах помилок при передачі пересічному громадянину допомоги тільки погіршить роботу фондів. Адже це складна робота – зібрати такі папірці та ще й не допустити навіть механічних помилок.

Тому, повторюсь, за 2-3 місяці з нових правил треба прибрати все, що надмірно ускладнює роботу. При цьому залишити державним органам здатність бачити по системі загальну картину. Виключно для того, щоб була можливість відслідкувати реальних злодіїв. А не ті організації, які неминуче, в умовах воєнного стану та необхідності швидкої передачі допомоги, не зможуть філігранно виконати всі надмірні вимоги держави.